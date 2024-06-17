Не только конский хвост: блогер показала простую прическу, которая скроет несвежие волосы

Каждая женщина хотя бы раз в жизни попадала в ситуацию, когда нужно было скрыть не совсем свежие волосы.

Тикток-блогер Морган Мейнор показала прическу, с помощью которой это легко сделать. Как скрыть грязные волосы не только с помощью конского хвоста, рассказывает Lady 24.

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Какая прическа скроет несвежие волосы

Тикток-блогер Морган Мейнор показала в своем видео простую прическу, с помощью которой легко скрыть грязные волосы.

Все, что нужно, – это распустить волосы и взять несколько прядок с обеих сторон у основания головы сзади.

Как сделать прическу для грязной головы: смотрите видео

Эти пряди не должны быть слишком густыми, ведь их следует заплести в небольшие косички и зафиксировать резинками.

Далее косы нужно обернуть вокруг головы, будто образуя обруч из натуральных волос, и закрепить их кончики незаметно заколками.

Легкая прическа, что способна удачно скрыть несвежесть волос, – готова.