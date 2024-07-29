Идеальна для непредвиденных случаев: простая прическа, которая скроет несвежесть волос

Иногда случаются ситуации, когда волосы уже не слишком свежие, но возможности помыть их и сделать красивую укладку нет.

В таких ситуациях на помощь могут прийти прически, что удачно скроют состояние прядей. Как сделать одну из них, смотрите на Lady 24.

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Как сделать прическу для несвежих волос

Тикток-блогер Чарли Андреа показала, как сделать простую прическу с косичками, которая идеально подходит даже для несвежих волос и может скрыть их состояние.

Начинает девушка с разделения прядей на две половины. Далее она заплетает французскую косу на изнанку, доходя где-то до середины головы и фиксируя результат крепкой резинкой.

После этого Чарли формирует пучки из хвостиков, что у нее образовались, и закрепляет их шпильками.

Как девушка делает прическу: смотрите видео

Проверьте ваши заколки, чтобы они хорошо держались. Для этого немного потрясите головой,

– советуется блогер.

Когда пучки готовы, она переходит к завивке волос. Для этого девушка использует тройной стайлер, но сделать локоны можно любым удобным средством.

В результате у нее получается простая и стильная прическа, которая мастерски скрывает несвежие волосы и является достаточно удобной и устойчивой, чтобы держаться весь день.