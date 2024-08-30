Как будто вчера вернулись с отдыха: как сохранить летний загар надолго

Осень уже совсем близко, поэтому скоро бронзовый летний загар начнет исчезать. Однако это прискорбное событие можно предотвратить.

Как не потерять загар и даже в новогоднюю ночь выглядеть так, как будто недавно вернулись с моря, рассказываем дальше.

К теме Кожа будет блестящей и чистой: блогер раскрыла ингредиенты невероятного натурального ухода: блогер раскрыла ингредиенты невероятного натурального ухода

Теплый душ

Главная задача в деле сохранения загара – не допустить пересушивания кожи. Поэтому стоит отказаться от горячей воды, которая обезвоживает кожу и приводит к шелушению. Лучше перейти на теплый или прохладный душ хотя бы на ближайшие несколько месяцев.

Кроме того, для водных процедур желательно использовать нежные пенки или масла для душа с максимально натуральным составом. И конечно, придется обойтись без твердых мочалок.

Продукты, богатые бета-каротином

Бета-каротин, поступающий в организм, ускоряет выработку меланина – вещества, отвечающего за оттенок кожи. Поэтому, для сохранения бронзового загара не помешает изменить свой рацион. Ешьте абрикосы и персики, морковь, дыню, тыкву, томаты, шпинат.

Ежедневное увлажнение кожи

Когда речь заходит о долговременном загаре, увлажнения много не бывает. Чем суше кожа, тем быстрее сойдет красивый бронзовый оттенок, поэтому не помешает пополнить свою косметичку новыми продуктами для ухода за телом.

Это может быть питательный крем или лосьон, увлажняющий спрей, специальное средство после загара – в общем все то, что станет профилактикой шелушения на коже.

Мягкое отшелушивание

Кажется, что отшелушивание кожи вредно для стойкого загара. На самом деле все наоборот. Легкий пилинг 1 раз в неделю не только сохранит загар, но и придаст оттенку кожи большей интенсивности. Ведь ороговевшие клетки делают ее тусклой.

Для проведения процедуры используйте мягкие средства с фруктовыми кислотами, предназначены для чувствительной кожи. А вот соляные и сахарные скрабы лучше оставить на потом.

Бронзирующие средства

Поддержать загар можно еще и, используя специальную косметику: лосьоны с невысоким содержанием бронзирующих веществ. Оттенок кожи получится более ровным и свежим.