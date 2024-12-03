Создаем роскошный новогодний образ: стилист рассказала основные правила

До Нового года осталось меньше месяца, поэтому время позаботиться о выборе праздничного образа. Иногда эта задача является не достаточно простой, поскольку требует определенных знаний и понимания того, что же будет подходить в новогоднюю ночь, а от чего стоит отказаться.

И для того, чтобы с новогодним аутфитом было легче разобраться, рассказываем о главных правилах, которые надо запомнить всем девушкам, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм стилистки Yliko.

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Готовясь к празднику стоит учесть несколько важных факторов, которые влияют на целостную картинку новогоднего вида.

Учитывайте формат мероприятия

Если Новый год вы будете праздновать в ресторане, тогда стоит сделать ставку на элегантные вечерние платья, классические костюмы или комбинезоны. Для домашнего празднования подойдет комфортный, но праздничный образ из мягких тканей, теплых цветов с добавлением блестящих акцентов. На тематическую вечеринку рекомендуется придерживаться дресс-кода (ретро, блестящий стиль 80-х, или сказочные мотивы.



Эффектные образы на Новый год 2025 / Фото из инстаграма стилистки Yliko

Добавьте праздничности

На Новый год образы должны быть из шелка, бархата, органзы или металлических текстур. Что касается цветов, то стилист советует обратить внимание на традиционные новогодние оттенки (золотой, серебряный, красный, зеленый) или сделать ставку на современные тренды (розовый, кобальтовый, лавандовый). Среди аксессуаров делайте ставку на серьги, колье или браслеты с блеском или камнями.



Красивые образы на Новый год 2025 / Фото из инстаграма стилистки Yliko

Балансируйте образ

Стилист говорит, что если у вас блестящее платье, то аксессуары должны быть минималистичными. Если же наряд сдержанный, добавьте выразительные украшения или яркий макияж. Большой ошибкой будет, если вы перезагрузите образ пайетками, блестками и украшениями.



Модные образы на Новый год 2025 / Фото из инстаграма стилистки Yliko

Комфорт превыше всего

На Новый год выбирайте обувь, в которой сможете танцевать всю ночь. Одежда должна сидеть идеально и не стеснять движений.



Красивые образы на Новый год 2025 / Фото из инстаграма стилистки Yliko

Учитывайте особенности фигуры

В новогоднем образе выделяйте сильные стороны. Пояс должен быть для акцента на талии, а вырезы для подчеркивания шеи или плеч. Избегайте фасонов, которые добавляют лишнего объема или выглядят неудачно именно на вас.



Эффектные образы на Новый год 2025 / Фото из инстаграма стилистки Yliko

Завершите образ прической и макияжем

Стилист отметила, что прическа должна гармонировать с образом (локоны, пучок, стильный “мокрый” эффект).

По макияжу, то стоит акцентировать одну часть лица (губы или глаза) и добавьте немного сияния. Не выбирайте прическу или макияж, которые выглядят слишком сложно или неестественно.



Красивые образы на Новый год 2025 / Фото из инстаграма стилистки Yliko

Экспериментируйте, но оставайтесь собой

Если же в новогоднюю ночь вам захочется попробовать что-то новое, добавьте трендовый аксессуар или нетипичный цвет, но придерживайтесь своего стиля. Очень важно чувствовать себя уверенно и комфортно.

Стилист добавила, что если придерживаться этих правил, вы сможете создать идеальный образ для новогодней ночи, что подчеркнет вашу индивидуальность и стиль.