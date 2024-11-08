Угги – самая модная обувь ноября: как их стильно носить осенью
Угги уже несколько сезонов уверенно держатся в моде и недаром. Эта обувь достаточно комфортная, стильная и прекрасно сочетается с разнообразными нарядами. Модницы начинают создавать теплые аутфиты с уггами уже осенью, поэтому рассказываем, какие цвета и фасоны будут в тренде в этом году.
Уже несколько лет подряд с приближением зимнего сезона угги начинают входить в моду, пишет 24 Канал. В холодную осеннюю пору модницы носят короткие варианты "тапки", которые сочетают с белыми носками и джинсами, трикотажными брюками и лосинами.
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Угги – трендовая обувь на ноябрь
Американскую марку UGG обожают все модницы. Обувь уже давно завоевала популярность во всем мире, поэтому неудивительно, что девушки охотно добавляют эту пару в свой гардероб. Несмотря на классические ботинки челси или базовые жокейские сапоги – угги не сдают своих позиций.
Их любят не только за оригинальный дизайн, но и за комфорт. Если сначала обувь выпускалась для тепла и удобства, то уже сейчас – это часть модного образа, который можно выбирать в различных цветах и фасонах.
Самыми популярными остаются коричневые и черные угги. Они идеально дополняют повседневный и кэжуальный образ. С уггами носят различные свитшоты, свитера и даже классические жакеты или трикотажные платья.
В моде этого года продолжают оставаться угги Classic Ultra Mini на высокой платформе. Носить их стоит с мешковатыми джинсами или классическими фасонами мом.
Невероятно эффектно выглядит обувь с пуховиками, дубленками, пальто и бомберами. Для создания настоящего осеннего образа советуем добавить головной убор – шапку бини, бейсболку или пушистую панаму.
Не бойтесь носить в холодную и серую погоду белые брюки или джинсы. С черными или коричневыми уггами на высокой платформе вы их не испачкаете, но вид ваш аутфит будет иметь довольно стильный.
За вдохновением можете обращаться к любимым стритстайл-блогерам, которые точно имеют в своем гардеробе угги и демонстрируют красивые образы с интересным сочетанием вещей. Мы просмотрели интересную подборку образов, поэтому предлагаем для стилизации несколько самых красивых.
Монохромный образ с уггами
Угги с объемным шарфом
Угги со свитером-туникой
Разнообразные образы с уггами
Угги с юбкой
Угги с широкими джинсами
Стильные образы с уггами