Три стрижки, которые надо делать женщинам после 40 лет: они дорого выглядят

Правильная стрижка, которая подходит к лицу и подходит к вашему образу – это залог выглядеть прекрасно в любом возрасте. После 40 лет женщинам хочется добавить что-то новое в свою жизнь, поэтому они начинают со стрижки.

Кроме того, подавляющее большинство женщин уже отказываются от длинных волос, отдавая предпочтение короткой или средней длине волос, пишет Lady 24. Некоторые hair-стилисты даже предлагают сделать челку, которая помогает выглядеть моложе. Всего несколько стрижек после 40 лет смогут придать дорогого образа и замаскировать возрастные изменения.

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Прямой боб

Стрижка боб имеет множество вариаций, однако после 40 лет лучше делать ставку на прямой боб. Она достаточно проста в стилизации, поскольку не требует дополнительной укладки. Волосы надо лишь после мытья высушить и ровно уложить. Благодаря ровному срезу эта прическа имеет дорогой вид. Эта стрижка подходит почти всем типам лица.



Стильные прически после 40 лет / Фото из инстаграма Анны Винтур

Каре

Для создания классического и дорого образа стоит делать стрижку каре. Эта прическа не только освежает стиль, но и убирает несколько лишних лет. Кроме короткого, можно сделать удлиненное каре с челкой, которое выглядит довольно женственно. Больше всего подходит круглым и овальным лицам.



Актуальная прическа после 40 лет / Фото Piterest

Каскад

Если вы хотите сохранить среднюю длину волос, тогда попробуйте стрижку каскад. Она имеет роскошный вид, а благодаря многослойности каскад создает естественный объем. Эту стрижку стоит делать женщинам с тонкими или густыми волосами.



Стильная прическа после 40 лет / Фото Piterest

Женщинам после 40 лет стоит стрижкой подчеркнуть свою индивидуальность и добавить стилю свежести. Главное, чтобы прическа освежала и приносила удовольствие.