Как высушить волосы, когда нет света: лайфхаки по тиктоку во время блэкаутов

Угроза блэкаутов с наступлением зимней поры становится куда более вероятной, поэтому отключение света может застать врасплох. Если же так случилось, что вы вышли из душа, а высушить волосы уже нет возможности – не волнуйтесь.

Волосы можно высушить даже тогда, когда отключена электроэнергия, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток-страницу NinaSidliar. Есть несколько проверенных методов, которые помогут высушить волосы без вреда для волос.

Как высушить волосы без света?

Полотенце из хлопка

Возьмите несколько полотенец из хлопка или микрофибры. После мытья волос надо хорошо отжать, а потом промокнуть полотенцем из хлопка, а через некоторое время – полотенцем из микрофибры, который хорошо впитывает влагу. Благодаря этому трюку удастся сократить срок высыхания волос.

Бумажные полотенца

Способ хорошо подходит для любой длины волос. Нужно несколькими салфетками промокнуть волосы, чтобы убрать лишнюю влагу, а тогда расчесать расческой с редкими зубцами.

Расческа

После отжимания волос полотенцем, нужно взять расческу с широкими зубцами и расчесывать пряди от кончиков к корням. Этим методом стоит пользоваться только в случае, если волосы здоровые и неповрежденные.

Тепло или солнце

Если в комнате тепло, то волосы начнут сохнуть гораздо быстрее. Для лучшего результата можно даже сесть у окна, если на дворе светит солнце.

Как нельзя сушить волосы?

Когда нет фена, девушки начинают искать ему альтернативу, но некоторые методы являются опасными. Газовая плита – очень опасный метод, поскольку можно легко обжечь или сжечь волосы.

Улучшить состояние волос можно благодаря тонику из зеленого чая, пишет City Magazine. Чтобы сделать тоник нужно заварить качественные зеленые листья. Дать настояться 5 минут, а потом подождать, пока средство остынет. После основного мытья настой нужно нанести на кожу головы и волосы по всей длине. Смывать чай не нужно.

