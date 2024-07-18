5 ошибок в уходе за волосами летом, из-за которых они теряют свою красоту

Может показаться, что летом волосы не требуют особых изменений в уходе. Однако это не так – жара, отдых на пляже или вблизи бассейна и путешествия имеют свое влияние, которое следует учитывать.

Каких ошибок следует избегать в уходе за волосами летом и что делать, чтобы защитить и восстановить пряди после палящего солнца и купания в водоемах, рассказываем далее.

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Стандартный график мытья головы

Летом жарко, поэтому волосы могут выглядеть несвежими уже на следующий день после мытья вследствие более интенсивного выделения пота и себума. И это следует учитывать. Не нужно ждать 2 – 3 дня, чтобы помыть голову, даже если вы так привыкли.

Лучше всего мыть голову летом по необходимости. Ничего страшного в более частом очищении нет.

Кроме того, для регулярного ухода в жаркое время года больше подойдет легкий шампунь, увлажняющий, а раз в неделю – средство с функцией глубокого очищения.

Один и тот же шампунь на все случаи жизни

Летом стоит сделать выбор в пользу более легких средств для ухода за волосами, чем зимой. В холодный период прядям нужно питание и восстановление, а летом – увлажнение и защита от солнца.

Хорошим выбором будут специальные солнечные линейки: они адаптированы к летним потребностям волос и содержат UV-фильтры для защиты от воздействия ультрафиолета. Освежить кожу головы помогут также спреи-рефрешеры с охлаждающим эффектом.

Небрежное отношение к сушке волос

Сушить волосы летом стоит феном, даже если за окном жара. Не нужно бояться пересушить их – солнце сделает это намного сильнее.

Эксперты сходятся во мнении, что сушить волосы лучше феном и сразу после душа, потому что когда они мокрые, то не идеально гладкие: набухает, поднимается кутикулярный слой, чешуйки начинают цепляться друг за друга. В результате пряди сильнее путаются, обламываются и повреждаются.

Кроме того, фен предотвращает обезвоживание – если закрыть кутикулярный слой во время сушки, часть влаги остается в волосах, и они сохраняют увлажненность. У мокрых волос этот слой приподнят, и на солнце вода начинает испаряться намного быстрее и активнее. В результате они теряют значительно больше влаги, чем от фена, а ультрафиолет портит их, активно разрушая структуру.

Купание с распущенными волосами

Мокрые волосы сильнее путаются и ломаются, а в море и бассейне они активно впитывают соль и хлор, из-за чего становятся еще жестче.

Именно поэтому в море лучше плавать с собранными прядями, а в бассейне – в шапочке. Если вы ныряете с головой, тем более обязательно ополаскивайте волосы после купания.

Отсутствие подготовки к лету

Летний сезон – это непрерывный стресс для волос от огромного количества негативных внешних факторов. Если не подготовиться к такому воздействию, после осенью неизбежно придется расставаться с поврежденной длиной.

Чтобы избежать этой досадной ситуации, следует укрепить домашний уход. Используйте более легкие текстуры, увлажняющие шампуни, маски и кондиционеры, а в отпуск берите маску, интенсивно увлажняющую, и специальное солнцезащитное средство для волос.