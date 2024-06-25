Как выбрать духи: советы, которые помогут найти идеальный аромат

Иногда бывает нелегко найти аромат своей мечты. Особенно, если учесть все многообразие парфюмов, существующее сегодня.

Как выбрать аромат, чтобы точно потом им наслаждаться и не собирать коллекцию духов, которые перестают нравиться через несколько дней, рассказываем дальше.

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Найдите свою любимую семью

Каждый аромат принадлежит к определенной семье – существуют различные категории, включая цветочные, восточные, дерево-гурманские и свежие. Семейства могут пересекаться, но важно иметь хотя бы базовое понимание, какая разновидность вам нравится больше всего.

Обращайте внимание на ноты

Каждый парфюм имеет уникальную комбинацию ароматов, которые, по сути, и делают его таким, какой он есть. Верхние ноты держатся от 5 до 15 минут, средние или сердечные ноты – от 30 минут до часа, а базовые ноты – это то, что будет сопровождать вас на протяжении всего времени ношения, поэтому обращайте особое внимание именно на них.

Выбирайте концентрацию

Літо – час, коли кожна жінка хоче відчувати легкість та ніжність. Невагомість, комфорт та неймовірну красу може подарувати якісна білизна. А допоможе у цьому український бренд Anabel Arto , який створює не лише ідеальну білизну, а й стильні сукні та костюми.

На духах часто можно встретить надписи EDP, EDT или EDC. Это индикаторы концентрации аромата. Чем она выше, тем дольше держится запах.

Так, к примеру, первый тип духов – Eau de Parfum (EDP) – это парфюмированная вода. Как правило, она имеет высокую концентрацию аромамасел, поэтому характеризуются сильным и длительным ароматом. Этот тип обычно держится около шести часов, прежде чем его нужно будет нанести повторно.

В то же время второй тип – Eau de Toilette (EDT) – туалетная вода. Этот вид парфюмерии содержит менее концентрированные масла, чем EDP, но все же имеет заметный стойкий запах. EDT обычно держатся до четырех часов, прежде чем его нужно снова освежить.

Наконец третий тип – Eau de Cologne (EDC) – одеколон. Это самый легкий и самый слабый вид парфюмерии. EDC содержит наименьшее количество масел и, следовательно, обеспечивает наименьшее количество запаха. Этот тип продержится в течение двух или трех часов, прежде чем нужно будет применить его повторно.

Ищите без спешки

Все наши органы чувств постоянно получают информацию. Тактильную, слуховую, зрительную. И конечно обонятельную. Однако, в отличие от слуха или зрения, обоняние не так сильно "натренировано", поскольку не обрабатывает в обычной жизни много сложных ароматов, и может быстро уставать.

Именно поэтому стоит пробовать не более 3 – 5 ароматов за раз, чтобы поберечь рецепторы и не перегрузить мозг, а также точно выбрать аромат, который понравится.