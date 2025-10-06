Певица Тина Кароль не только собирает вокруг себя поклонников своего творчества, но и женщин, которые восхищаются ее стилем. Недавно исполнительница примерила стильный образ в пальто, которое имеет дорогой и статусный вид.

В осеннюю пору Тина Кароль часто выбирает для себя классические вещи: костюмы, пальто или тренчи, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу певицы. Она любит выбирать для себя модную фактуру, крой и делать правильные акценты в образе. В своем последнем образе она соединила все последние тренды.

Читайте также Какой тренч никогда не выйдет из моды: яркий пример показывает Дженнифер Лоуренс

Как выглядела Тина Кароль?

Певица для осенней прогулки выбрала серый корсет на бретельках, который сочетала с брюками на высокой посадке. Тина выбрала для себя ткань серого цвета в тонкие белые полоски. Сверху исполнительница надела серое пальто размера оверсайз, дополнив образ вишневыми туфлями на каблуке.

Добавить строгости монохромному аутфиту певица решила благодаря собранным волосам по бокам и очкам с прозрачными линзами и черной оправой. Серое пальто – это отличный вариант верхней одежды на осень. Оно имеет стильный вид и удачно стилизуется с классическими платьями, юбками или костюмами. Чтобы разнообразить образ, можно добавить яркий акцент в виде обуви.

На своем примере Тина Кароль показала интересную игру с формами и силуэтами. Она надела приталенный топ в сочетании с оверсайзным пальто. Такая стилизация создает замечательный и интересный контраст.

Похожее пальто на Неделе моды в Париже надела Катя Сильченко. В своем инстаграме дизайнер показала красивое сочетание белого верха и низа. Далее она изюминки благодаря свитеру завязанному на талии и пушистой обуви. Образ Кати довершало серое пальто оверсайз, которое добавляло виду изысканности.

Какие тренчи в моде в этом году?