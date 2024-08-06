Как собрать волосы под кепку: 2 простые идеи для причесок

Пока лето еще продолжается и кепки остаются актуальным аксессуаром, не менее важным остается вопрос, как собирать волосы во время ношения этого головного убора.

И хвост – это не единственное решение в этой ситуации. Какие прически можно сделать под кепку, рассказываем далее.

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Как собрать волосы под кепку

Фэшнблогер Николь Чиотти на своей странице в инстаграм рассказала о двух простых и быстрых вариантах, как красиво подколоть волосы под кепку.

В первом случае она предлагает одеть кепку и просунуть хвост в отверстие возле застежки, а дальше взять хвост рукой и сделать из него узел. С готовым пучком не стоит больше ничего делать. Как показывает блогер, достаточно взять большую заколку и с ее помощью закрепить волосы.

Как сделать прически для кепки: смотрите видео

Для второго же варианта прически Николь советует надеть кепку и собрать волосы сзади, под ней. Затем она рекомендует немного скрутить хвост по спирали, выделить небольшую прядь возле застежки и протянуть через нее хвостик. Полностью волосы доставать не стоит, нужно лишь взять крабик и зафиксировать прическу.

В результате в обоих случаях получатся простые и стильные прически, которые прекрасно сочетаются с кепками и помогут собрать волосы, чтобы они не мешали в жару.