4 вида трендовых челок, которые гарантированно вам подойдут

Чтобы обновить прическу, необязательно внедрять радикальные изменения. Достаточно лишь сделать челку

Вариантов челок есть много. Стоит подбирать ее под форму лица, сообщает 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Какие виды челок будут трендовые в 2025 году

Плотная челка

Такая челка подойдет почти под все формы лица. Главным преимуществом этого варианта является универсальность. Укладывать такую челку можно разными способами, в частности, разделять ее на 2 части – делать "шторку".

Свободная челка

Такая челка свободно спадает. Лучше всего ее слегка закручивать. Должно складываться впечатление, что укладки совсем нет.

Эта челка лучше всего подойдет женщинам, имеющим сложную форму лица (такую как бриллиант).

Обратите внимание! Миниатюрным девушкам стоит избегать такого варианта челки из-за ее массивности.

Тонкая челка

Такой вариант челки еще называют прореженным. Он прекрасно подходит девушкам, которые имеют "острые" черты лица.

Заметьте! Эта челка может слишком быстро жирниться и поэтому выглядеть неопрятно.

Короткая челка

Ожидается, что такая челка может стать одной из самых популярных в 2025 году. Это универсальный вариант, который подойдет почти всем.

Важно! С такой челкой следует быть осторожными женщинам, которые имеют широкий лоб.