Трендовая обувь на 2025 год: гид по самым модным вариантам

Обувь – это такая же база, как и одежда, поэтому без нее нам не обойтись. Она должна быть стильной, практичной и функциональной. Тренды обуви не меняются так быстро, как мода на вещи, впрочем определенные новинки с каждым годом все же появляются.

Стилисты определили три главные пары обуви на весенне-летний сезон, в которых можно почувствовать себя уверенно, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Кроме того, среди всего разнообразия эти 3 пары действительно будут самыми трендовыми уже с началом весны.

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Ретрокроссовки

Дизайнерам настолько полюбились кроссовки в ретро-стиле, что они снова решили сделать ставку именно на такой вариант. Бренды Gucci, Miu Miu, Proenza Schouler и Loewe продолжают побуждать нас выбирать среди кроссовок модели в стиле ретро.

Все, кто еще не успели приобрести кроссовки в этом стиле – не переживайте. В 2025 году у вас будут все шансы примерить эту стильную и красивую обувь.



Трендовая обувь на 2025 год / Фото Pinterest

Лоферы

Весенне-летний сезон не обходится без лоферов. Они становятся достойной альтернативой сапогам, когда в них уже немного жарковато, а в балетках ходить еще немного холодно. В этом году самая популярная обувь весны претерпела определенные стилистические изменения, поэтому это придаст новизны вашим модным образам.

В этом году стоит выбирать лоферы мягкого силуэта с закругленным носком, эластичной тонкой подошвой и драпировкой.



Трендовая обувь на 2025 год / Фото Pinterest

Лодочки

Третьей парой важнейшей обуви на зимнюю пору считаются туфли-лодочки, которые являются настоящей классикой и не пытаются выйти из моды. Их даже не смог вытеснить тренд на обувь с квадратным носком.

Красивые лодочки способны подчеркнуть стиль и становятся идеальным дополнением к изысканным образам. В 2025 году обращайте внимание на интересную плетеную модель и туфли на маленьком каблуке, в которых удобно будет ходить хоть весь день.



Трендовая обувь на 2025 год / Фото Pinterest