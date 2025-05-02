Тренд на эту стрижку будет повсеместно в 2025 году: ее советуют все стилисты

Короткие волосы никуда не денутся в этом году, но в моде будет интересная стрижка из 90-х, которая уже набирает популярность. Прическа боб возглавляла тренды на протяжении многих лет, но летом придется немного отпускать длину, потому что в моду входит новая интересная стрижка.

Те кто любят боб или каре – могут не переживать, поскольку эти стрижки являются культовыми, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear. Впрочем, уже немало девушек начинают выбирать для себя прическу до плеч, в частности, с акцентом на многослойность.

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Стрижка до плеч – тренд 2025 года

Такой вид стрижки не является чем-то новым, но с такой длиной волос вы получите изысканный стиль, который придаст волосам объем и упругость. С такой текстурированной стрижкой в свое время ходили все модели 90-х годов, а учитывая то, что мода возвращается, эта прическа захватит всех, кто захочет обновить свой вид.

Чтобы прическа выглядела интереснее – завивайте кончики прядей внутрь с помощью выпрямителя для волос или плойки, которая создать также шикарный вид.

Щоб волосся мало приголомшливий вигляд, не потрібно витрачати мільйони чи докладати надзусилля. Достатньо зробити правильний вибір у догляді, який забезпечить локонам здоров’я, силу та природний блиск. Продукти FORTESSE створені для того, щоб ви мали гарний вигляд щодня. З FORTESSE ви сучасні!

Стрижка до плеч выглядит невероятно изысканно в сочетании с челкой. Стилисты отмечают, что на вьющихся волосах слои добавляют особого объема.

Недавно Хейли Бибер продемонстрировала свою прическу до плеч. Учитывая тот факт, что за ее инстаграмом следят миллионы девушек со всего мира, они точно захотят повторить ее изысканный стиль.

Кстати, если хотите создать кудри и не знаете, что лучше выбрать – бигуди или плойку, то в нашем материале мы рассказали ппреимущества и недостатки девайсов для создания локонов.