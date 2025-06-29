Самая красивая стрижка этого лета: не пропустите главный тренд 2025 года

В этом году в моду вошла стрижка Du Cap Bob. Это оригинальная прическа, которая выглядит очень элегантно и стильно.

Именно такую стрижку сделала себе американская модель София Ричи Грейндж. Эту женщину недаром ассоциируют с понятием "тихая роскошь". София всегда выглядит сдержанно и "дорого", пишет 24 Канал со ссылкой на Harper's Bazaar.

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Как выглядит Du Cap Bob

Du Cap Bob – простая стрижка, без какой-либо асимметрии или сложных линий. Все прядки одной длины. Нужно отметить, что эта стрижка довольно короткая, она заканчивается чуть выше плеч.

Обратите внимание! Укладывать эту прическу довольно легко, достаточно лишь использовать браш.

Чем меньше средств для фиксации, тем лучше. Ведь "изюминка" этой стрижки в легкости.

Особенно хорошо Du Cap Bob подходит тем, кто имеет тонкие волосы. Также хорошо будет выглядеть эта стрижка при средней густоте.

Как София Ричи Du Cap Bob решилась на такую прическу:

Заметьте! Эта стрижка будет хорошо смотреться и без какой-либо укладки. После мытья оставьте локоны высыхать естественным образом и наслаждайтесь результатом. Если ваши волосы вьются, то такая прическа тоже подойдет. Кудри придадут образу легкости и романтичности.