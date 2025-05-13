Какие вышиванки сейчас в моде: на что обратить внимание

15 мая в Украине отмечают День вышиванки. В этот день вышитую рубашку или платье надевает каждый украинец на работу или где-то на прогулку. Вышиванка имеет для нас особое значение, поэтому далее расскажем, какое изделие сейчас в моде и на что обратить внимание.

Вышиванка издавна для украинцев имела сакральное значение, пишет 24 Канал. Узоры нанесенные на рубашке, рукавах или воротнике – несли особый смысл. Каждый узор что-то означал, поэтому к выбору вышитой рубашки относились очень тщательно.

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Какая вышиванка сейчас в моде

В Украине вышиванке отведен даже отдельный день в году, когда все традиционно примеряют на себе особую вещь для нашего народа. Вышиванка – это наша гордость и демонстрация эксклюзивного наряда.

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У каждого из нас есть определенная коллекция вышиванок, впрочем с каждым годом бренды создают все более интересные изделия, которые хочется примерить на себе. Новая вышиванка в гардеробе никогда не будет лишней, а огромный ассортимент рубашек различных брендов позволит выбрать именно то, что вам нравится.

В этом году в моде однотонные ткани в спокойном нейтральном или ярком цвете. Особый акцент должен быть сосредоточен на форме, крое и качестве ткани. К популярным цветам принадлежит белый, черный, кремовый и различные пастельные тона.

Все чаще все выбирают для себя вышиванку с оверсайз силуэтом и свободным кроем. Это должны быть свободные рукава и широкий силуэт, который поможет создавать разнообразные образы с любым нарядом.

Украинские бренды все больше погружаются в традиционные мотивы, при этом делая ставку в вышиванках на современные формы. Бренды представляют вышиванки в стиле "Теней забытых предков" или воспроизводят вышивки с оккупированных территорий, чтобы все, кто вынуждены были покинуть свой дом, смогли приобрести свою уникальную вышиванку.

Все чаще вышиванку стилизуют с джинсами, юбками и брюками. Чтобы добавить образу легкости, можно стилизовать рубашку с шелковой юбкой или широкими джинсами.