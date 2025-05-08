Эти брюки должны быть у каждой девушки: универсальная вещь, которую любят все

В гардеробе каждой девушки найдется несколько фасонов джинсов, но кроме них стоит добавить еще и брюки палаццо, которые стали настоящей классикой. Эти базовые модели помогают разнообразить любые образы.

Классические палаццо легко адаптируются к различным стилям и сочетаются со многими красивыми вещами, пишет 24 Канал со ссылкой на Elle. Известные бренды представили палаццо в различных интерпретациях.

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Как выглядят трендовые брюки 2025 года

Самыми популярными брюками стали палаццо в официально-деловом стиле. Носить их можно с жакетами или красивыми блузами. Такой вариант подойдет не только на работу, но и для праздничных и универсальных выходов.



Красивые брюки палаццо на 2025 год / Фото Elle

Также красиво смотрятся полупрозрачные позиции или брюки из прозрачного тюля, которые идеально подойдут для летней поры. Для тех, кто любит классику – советуем выбирать брюки из костюмных или полукостюмных тканей.



Красивые брюки палаццо на 2025 год / Фото Elle

В этом году в моду входят брюки из сатина, которые прекрасно подойдут для вечерних вечеров, когда хочется иметь изысканный вид и при этом удобно себя чувствовать. Среди цветов советуем делать ставку на классику и выбирать черные, серые, коричневые или молочные брюки, которые легко сочетаются со всей остальной классической одеждой в вашем гардеробе.



Красивые брюки палаццо на 2025 год / Фото Elle

Носите в жару брюки с топами, майками и футболками, а когда будет прохладнее – примерьте блузу, рубашку или лонгслив. Довершайте вечером образы блейзерами или кожаной курткой.



Красивые брюки палаццо на 2025 год / Фото Elle

Носить с брюками палаццо можно любую обувь: балетки, лоферы, сандалии, босоножки, туфли, кроссовки и тому подобное.