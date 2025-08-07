Деним летом является несколько плотным материалом, поэтому в жаркие дни большинство из нас стараются избегать джинсов. Выбор тогда падает на платья, юбки или шорты. Но если все же хочется одеть на низ что-то длинное, то советуем обратить внимание на брюки из легкой ткани.

Они прекрасно подходят в жаркое время года и могут стать хорошим дополнением к верху и обуви, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Специалисты уже успели рассказать о 5 моделях брюк, которые лучше всего подойдут всем этим летом.

Какие брюки носить этим летом?

Брюки с высокой талией

Костюмные брюки прямого кроя из струящейся ткани идеально подходят для городских образов. Свободный силуэт брюк и легкая текстура способны обеспечить комфорт в любой жаркий день. Стилисты советуют носить брюки с красивым топом и каблуками, или базовой футболкой и кроссовками.

Шелковые брюки

Летом отличным вариантом станут шелковые брюки. Они хорошо подходят для жарких дней, добавляя нотки изысканности и элегантности. Для ежедневных прогулок брюки можно носить с базовой майкой, а на вечер с корсетом.

Льняные брюки

Лучшей летней тканью считается лен. Легкие льняные брюки пропускают воздух и прекрасно подходят для создания легких и базовых образов. Со льняными брюками хорошо смотрятся рубашки, блузы, футболки, майки и топы. Расслабленный образ можно создать благодаря вьетнамкам и соломенной сумке.

Пижамные штаны

Удобная ткань из домашней одежды плавно перешла к элементу гардероба, который примеряют для летних выходов. Хлопковые пижамные штаны достаточно легкие для лета и приятные к телу. Чаще всего пижамные брюки носят с рубашкой оверсайз и топом.

К слову, костюмная жилетка является универсальной вещью, которая придает образу элегантности и подходит для разных случаев. Ее можно носить с любыми перечисленными брюками.