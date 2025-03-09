Эти штаны №1 на весну: они популярнее джинсов: они популярнее джинсов

Джинсы были и останутся популярными, однако этой весной в моду входит одна пара брюк, которая идеально подойдет на весеннюю пору. С ними каждый образ будет выглядеть элегантным и очень стильным.

В 2025 году парой №1 будут шелковые брюки, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear. С их помощью можно создать изящный и современный ансамбль.

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Брюки из шелка – тренд сезона

Шелковые брюки можно надевать для повседневных образов, чтобы они были пропитаны эстетикой тихой роскоши, а также примерять для изысканных вечерних образов.

Для того, чтобы было легче сформировать образы на весеннюю пору, советуем вам воспользоваться несколькими уже готовыми образами от модных инфлюенсеров.

Молочный образ

Невероятно красиво смотрится сочетание шелковых брюк со светлым верхом. Этот аутфит действительно выглядит элегантно, а тренч добавляет образу свежести и современности.



Красивый образ на весну / Фото из инстаграма Анук Ив

Темный образ

Довольно интересно выглядит монохроматический образ. Наденьте коричневый блейзер с сочетанием черных шелковых брюк, чтобы иметь изысканный вид.

Приталенный жакет и брюки

Для создания вечернего ансамбля, советуем примерить приталенный скульптурный блейзер в сочетании с бронзовыми брюками. Такое сочетание выглядит блестяще.

Однотонные сочетания выглядят достаточно стиль, впрочем невероятно стильный вид имеют черно-белые тона. К шелковым брюкам одинаково подходят кроссовки или обувь на каблуке. Весной это могут быть туфли или босоножки. Выбирайте для себя шелковые брюки, поскольку оно однозначно станут хитом сезона.

Благодаря атласным или шелковым брюкам можно создать множество сдержанных, изящных и роскошных образов. Атласные брюки – это не только о комфорте, но и изящную роскошь, которая даже не требует лишних деталей.