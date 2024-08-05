Нежные и яркие: 5 ароматов, которые прекрасно подойдут молодым девушкам

В мире ароматов существует невероятно большой выбор парфюмов. Однако далеко не все из них являются универсальными.

Какие ароматы прекрасно подойдут именно молодым девушкам и удачно подчеркнут юность, не обременяя тяжестью и терпкостью, рассказываем далее.

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Cherie от Kate Spade

Начальные ноты – сочные ягоды красной смородины и малины, затем парфюм раскрывается цветами душистого горошка и жасмина. В основе – мускус, который добавляет тепла и шелковистости.

Волшебная легкость, огонек в глазах, нежность и женственность в сочетании с ярким характером – это и есть этот парфюм.

Как выглядит Cherie от Kate Spade: смотрите фото

Daisy от Marc Jacobs

По милому флакону уже понятно, что аромат нежный и чувственный. Он запоминается красивым сочетанием клубники, фиалки и жасмина. Тонкий и женственный, этот парфюм подходит мечтательным девушкам, которые любят многогранные композиции, и, кстати, является довольно устойчивым.

Daisy от Marc Jacobs: как выглядит парфюм

Goddess от Burberry

Тягучий, привлекательный и немножко гипнотический. Насыщенный, но не тяжелый – парфюм достигает многогранности благодаря использованию в композиции трех экстрактов ванили и лаванды, какао и пряного имбиря.

Літо – час, коли кожна жінка хоче відчувати легкість та ніжність. Невагомість, комфорт та неймовірну красу може подарувати якісна білизна. А допоможе у цьому український бренд Anabel Arto , який створює не лише ідеальну білизну, а й стильні сукні та костюми.

Этот стильный парфюм с дорогим звучанием будет уместен для выхода на ужин в ресторане или модную вечеринку.

Как выглядит Goddess от Burberry: смотрите фото

Girl от Rochas

Солнечный и зеленый аромат – идеальный выбор для молодых, но деятельных и творческих девушек, которые любят необычные парфюмы. Здесь и элегантные древесные ноты, и сладко-пряная смородина с розовым перцем, и привлекательный жасмин – все это сочетается в незабываемую симфонию.

Girl от Rochas: как выглядит парфюм

Noa от Cacharel

Легкий, уютный и в меру выразительный – это замечательный аромат на каждый день.

Как выглядит Noa от Cacharel: смотрите фото

Нежная и романтичная композиция открывается сливой, персиком и пионом. Затем она раскрывается пудрово-цветочным облаком, а в шлейфе – ванильно-кофейная база, оставляющая за собой приятное послевкусие.