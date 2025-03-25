Колготы – микротренд весны, которые сделают образ более стильным: подборка топовых вариантов

Капроновые колготы весной становятся достаточно популярными, поскольку девушки одевают их под платья и юбки. Однако мода не стоит на месте, поэтому кроме базовых телесных и черных цветов, в моду вошли цветные и кружевные колготы, которые точно понравятся многим.

Колготы хорошо сочетаются с массивными ботинками, балетками, туфлями, лоферами и даже кроссовками, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Советуем обратить внимание на несколько самых популярных вариантов.

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Классические колготы

Тонкие матовые или едва заметные прозрачные колготы являются классикой, которая не выходит из моды. Они удачно завершат любые платья и юбки на весенний сезон.

Цветные

Для тех, кто хочет создать эффектный вид, советуем примерить яркие колготки. С их помощью удастся прекрасно разнообразить образ. К самым модным цветам принадлежит красный, молочный и белый. Цветные колготы хорошо сочетаются с нейтральной одеждой или с цветными элементами гардероба, если их уметь правильно сочетать.

Кружевные

Чтобы добавить немного романтической эстетики в свой гардероб, стоит добавить ажурные колготки с деликатным плетением, узорами и кружевом. Такие колготки выглядят довольно изящно с легкими платьями и интересными балетками. А вот сетчатые модели добавят немного нотки бунтарства в ваши образы.

Колготы с принтом

Довершение образов колготами с геометрическим принтом идеально подойдет к образу футуристичности. Это может быть клетчатый узор, аргайл и горох. Надо только очень внимательно подобрать наряд, чтобы не перегрузить образ.

Добавим, что недавно мы рассказывали о трендовой обуви весны. Популярными будут мокасины в белом, коричневом или оливковом цвете, а также обувь с животным принтом. Больше узнать, с какой обувью еще носить колготки – можно в нашем материале.