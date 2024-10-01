Это однозначно табу: какие стрижки старят женщин после 50 лет

Тема стрижек после 50 лет довольно деликатная, поскольку правил относительно того, какие прически нельзя носить нет, однако hair-стилисты советуют избегать нескольких вариантов, которые способны женщину старить.

Непривлекательный вид может добавить несколько лишних лет, поэтому от определенных причесок стоит отказываться, пишет Lady 24. Кроме того, что они не совсем подходят старшим женщинам, такие стрижки способны подчеркнуть морщины на лице.

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Короткая мужская стрижка

Женщинам после 50 лет не стоит стричься так коротко, как это делают мужчины. Открытый лоб будет привлекать внимание к морщинам на лбу и всему лицу. Кроме того, такие стрижки требуют соблюдения особого стиля, поэтому подходят исключительно единицам.

Женщинам в старшем возрасте можно коротко стричься, но помните, что длина волос должна быть такой, чтобы вы смогли плойкой сделать небольшую закрутку, во всех других случаях стричься "под ноль" не стоит.



Стрижки, которые не подходят женщинам после 50 лет / Фото Pinterest

Длинные волосы

Красивые и длинные волосы – главное украшение женщины, однако длина больше подходит молодым девушкам, чем старшим женщинам. После 50 лет такие волосы надо будет постоянно красить и ухаживать за ними, поскольку их надо долго сушить и укладывать. Лучше носить среднюю длину волос, с которой справиться будет гораздо легче.



Антитрендовые стрижки для старших женщин / Фото Pinterest

Густая челка

Прямая и густая челка – это антитренд уже много лет, поэтому ее не стоит делать женщинам даже в старшем возрасте. Такая челка скрывает брови и приковывает внимание к мимическим морщинам. В качестве альтернативы можно подстричь челку-шторку, которая намного актуальнее и даже способна омолодить.



Стрижки, которые не подходят женщинам после 50 лет / Фото Pinterest

Женщинам в старшем возрасте рекомендуется делать стрижку боб, классическое каре или каскад. Такие прически освежают и являются самыми популярными среди женщин, которым более 50 лет.