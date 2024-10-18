Модные шапки на осень и зиму: как выглядят популярные головные уборы

Осень в этом году выдалась довольно холодной, поэтому верхнюю одежду надо дополнять головными уборами – шапками, беретами или балаклавой. Во время Недель моды дизайнеры представили главные позиции, поэтому делимся с вами самыми популярными из них.

Самым популярным головным убором осенне-зимнего сезона является шапка, пишет Vogue. Впрочем дизайнеры решили подготовить несколько альтернатив, поэтому девушки, которые любят уникальность смогут выбрать для себя что угодно – от фуражки берета – главного известного символа Парижа.

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Плоская кепка

Этот головной убор имеет все шансы завируситься благодаря своей специфической экстравагантности. Стилисты говорят, что кепка напоминает формы шапки для верховой езды или гарнизонную фуражку.



Актуальные головные уборы на осень / Фото Vogue

Платки и тюрбаны

Многие бренды предложили в своих коллекциях шарфы, платки и тюрбаны, заплетенные от висков до шеи или причудливо задрапированные на макушке. Такой вариант головных уборов подойдет для тех, кто захочет выделиться из толпы.



Актуальные головные уборы на осень / Фото Vogue

Берет

Культовые береты продолжают быть актуальными и охотно станут идеальным дополнением к вашим пальто или монохромным образам.



Актуальные головные уборы на осень / Фото Vogue

Шляпа

Этот головной убор является устойчивым к мимолетным трендам и сезонным колебаниям погоды. Широкие поля шляп защищают не только от солнца, но и от ветра или дождя. Федора станет лучшей покупкой этой осенью.



Актуальные головные уборы на осень / Фото Vogue

Балаклава

Ранее балаклавы имели достаточно зловещий характер, сейчас же все воспринимают их гораздо лояльнее. Выбирайте их к футуристическим или базовым образам на основе пуховика и классических ботинок.



Актуальные головные уборы на осень / Фото Vogue

Конечно же, этой осенью не обойтись без шапки. Это основа основ, которая должна быть в гардеробе каждой девушки. Выбирайте для себя классическую бини в черном цвете или подбирайте оттенок к верхней одежде.