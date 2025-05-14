Вы не забудете ничего: какой минимальный набор средств для волос нужен в дорогу

Приближается сезон отпусков. Многие уже готовятся к этому периоду. Безусловно, когда вы собираетесь в поездку, вопрос ухода за волосами не теряет актуальности.

Во время путешествия все мы хотим выглядеть опрятно, не тратя при этом лишнее время или место в багаже. К тому же часто поездки требуют выжать максимум из минимальных возможностей. Например, подобрать уход таким образом, чтобы его можно было вести в ручной клади, пишет 24 Канал.

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Минимальный набор средств для волос, который нужно взять в поездку

Универсальный шампунь (в формате travel-size)

Вы можете выбрать миниатюру вашего любимого шампуня. Или же, как вариант, перелить средство в специальный флакон для путешествий.



Какие средства взять в дорогу, чтобы волосы дольше выглядели ухоженными / Фото Pexels

Напомним! В ручной клади должна быть жидкость объемом до 100 миллилитров.

Кондиционер или бальзам

В поездке обычно довольно мало времени, чтобы уделять внимание ежедневному уходу. Лучше выбрать одно средство, которое закроет ваши потребности на это время.

Сухой шампунь

Сухой шампунь – настоящий must-have в путешествиях, особенно если долго не будет доступа к душу или нужна быстрая "реанимация" прически. Он придает объем, устраняет жирность и освежает волосы.

Расческа

Обычно большая расческа занимает много места. Именно поэтому с собой лучше взять складную версию. Как вариант вы также можете рассмотреть уменьшенную версию вашей любимой расчески.



Что взять в дорогу с собой для волос / Фото Pexels

Эластичные резинки или зажимы

Самый простой способ собрать волосы в дороге – это использовать резинки, "крабики" или невидимки. Они не займут много места, но точно пригодятся.

Термозащита

Локоны нужно защищать не только от влияния высоких температур, которые становятся возможны, благодаря воздействию плойки или иной техники. Солнце также "сушит" волосы. Не забывайте об этом.

Обратите внимание! Если вы привыкли делать укладку, не забудьте взять универсальное средство для стайлинга. В частности, для этого хорошо подойдет спрей для фиксации.