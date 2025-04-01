Не пропустите: какой цвет волос будет в тренде в апреле 2025 года

Этой весной в моду вернется достаточно яркий цвет волос. Такое окрашивание стоит попробовать тем, кто не боится экспериментов.

В моду возвращается именно розовый цвет волос. Причем, в тренде будут совершенно разные оттенки, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Какое окрашивание сейчас в тренде

Интересно, что в моде не только цвет, а и разнообразные форматы окрашивания. В частности, необязательно, чтобы розовый был ярким. Достаточно лишь добавить волосам этот оттенок.

Также можно сделать отдельные прядки розовым. Такой вариант окрашивания выглядит очень стильно.

Правильно підібраний колір волосся привертає увагу та робить образ довершеним краще, ніж будь-який аксесуар. Серед крем-фарб Avena вдасться легко знайти ідеальний відтінок, що не лише гарно підкреслить риси обличчя, а й збереже здоров'я та природний блиск волосся.

Особенно смелые могут попробовать яркие оттенки розового. Но стоит учитывать, что для такого окрашивания придется провести много тяжелых манипуляций. В частности, осветлить волосы.

Хорошо будет смотреться и нежный оттенок розового. Однако нужно понимать, что такой цвет необходимо постоянно "поддерживать" с помощью специальных тонирующих бальзамов.

Напомним! Сейчас в тренде абсолютно разнообразные стрижки. Если вы решаетесь на такое радикальное окрашивание, стоит попробовать и новый вариант прически.