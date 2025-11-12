Пальто с мехом – последний писк моды: поспешите купить на зиму

В этом сезоне в моду входят пальто из овчины. Они идеально подходят для холодных дней, поэтому уже советуем почерпнуть вдохновение и найти верхнюю одежду на эту зиму.

В зимнюю пору на первый план выйдут пальто из овчины с мехом вокруг шеи и рукавов, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. Этот тренд вдохновлен модой 70-х годов. Модницы уже начинали носить такие пальто прошлой зимой, но только в этом году верхняя одежда нашла свое место в гардеробе многих девушек.

Как выглядят трендовые пальто с мехом?

Пальто из овчины носили все в эру бохо. Этот стиль успешно вернулся в тренды, поэтому обойти изысканные пальто с меховой отделкой просто невозможно. Такие пальто были особенно популярными еще в начале нулевых. Тогда их носили наши мамы в сочетании с меховыми шапками-ушанками.

Трендовая верхняя одежда – идеальный выбор для предстоящий холодных дней, поэтому такое пальто точно стоит приобрести всем, кто любит винтажную эстетику. Сочетать эти пальто можно с джинсами, кроссовками, теплыми кардиганами и другими вязаными вещами.

Кроме того, такое пальто – замечательный союзник для всех деловых стилей. Верхняя одежда выглядит элегантно и эффектно в сочетании с классическими брюками и сапогами на каблуках.

Модницы выбирают для себя черные пальто, коричневые и молочные, поэтому для себя выбирайте такую верхнюю одежду, которая лучше всего подойдет вашему стилю.

На осень дизайнер Андре Тан рекомендует пальто-кейп, пальто со встроенным шарфом, пальто без застежки, А-силуэта, кейп-пончо, верхняя одежда анималистического принта, пальто-жакет и макси-пальто оверсайз.

Каждый стиль пальто добавляет образу особенности, элегантности или женственности, и может быть совмещен с различными элементами гардероба.

Какие пальто делают образ дорогим?