Трендовое окрашивание, которое понравится всем: этот блонд выглядит невероятно

В 2025 году в моду вошел необычный блонд – milkshake blonde. Его главная особенность скрыта в названии.

Milkshake blonde выглядит как настоящий милкшейк. Он может быть очень разным, как "сладко-ванильным", так и "клубничным", пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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Как сделать модное окрашивание milkshake blonde?

Окрашивание milkshake blonde. может выполняться в различных оттенках. Его главной особенностью является "многослойность" цветов. Удачное сочетание сразу нескольких светлых оттенков создает невероятный эффект.

Интересно! Такое окрашивание на самом деле не является новинкой. Оно вернулось к нам из 00-х.

Это окрашивание можно смело назвать универсальным. Оно идеально подойдет под любой стиль, тип волос и образ жизни.

Обратите внимание! Именно milkshake blonde станет отличным вариантом для обладательниц очень светлых или обесцвеченных волос, которые необходимо регулярно тонировать, чтобы не было желтизны.

Светлый сливочный оттенок milkshake blonde может быть очень разным. Например, модель Айрис Лоу выбирает для себя классику – ваниль. А вот певица Эддисон Рэй предпочитает теплый оттенок с легкими клубничными нотками.

Если для создания этого окрашивания вы решили осветлить волосы, не стоит пренебрегать правилами для ухода: