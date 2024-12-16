Корейский маникюр и возвращение классики: тренды nail-дизайна на новый сезон

Уже через несколько недель нас ждет 2025 год, а вместе с ним новые тенденции, которые будут касаться нарядов, макияжа и маникюра. В Новом году нас ждут уже знакомые нам дизайны и такие, которые мы начнем делать впервые.

Модницам всегда хочется первыми опробовать новые трендовые позиции, а маникюр является важной частью образа, пишет 24 Канал. Уже с нового года в моду войдет интересный дизайн ногтей, который подойдет только для смелых девушек. А те, кто любит классику и минимализм смогут насладиться безупречными цветами ногтей, которые выглядят дорого и эффектно.

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Глазированные ногти

Этот дизайн маникюра нам известен. Цвет лака должен быть в светлых тонах с добавлением блесток на финише, который называется втирка. В результате вы получите ногти блестящие, словно жемчужинки. Такой маникюр особенно трендовым станет летом, когда захочется добавить своим образам больше морской тематики. Обожают такие ногти все селебретиз и модные инфлюенсеры.

Ногти в оттенке бургунди

Этой осенью в моду вошел оттенок бургунди, впрочем он не стал микротрендом, а перейдет с нами в следующий год. Рекомендуем наносить лак темного оттенка бургунди зимой и в начале весны. Он идеально впишется в образы на основе черного или коричневого пальто и придаст образам роскоши.

Корейский маникюр

Такой маникюр является невероятно популярным в мире. В моду он начал входить в Украине еще в мае этого года, но еще не завоевал своих поклонниц. Nail-эксперты говорят, что это произойдет уже в 2025 году. Маникюр отличается смелым дизайном, абстрактными и выпуклыми объемными конструкциями на ногтях, и вид каждого ногтя обычно не повторяется.

Если углубляться больше в актуальные дизайны маникюров, то френч останется таким же трендовым, как всегда. Ради разнообразия луночки белого цвета можно менять на другие оттенки. В моде будут классические оттенки, которые всегда актуальны независимо от сезона – это светлые, яркие и темные цвета, которые подходят к ногтям любой формы.