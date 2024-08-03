Тренд этого лета: Кендалл Дженнер выбирает "клубничный" маникюр – попробуйте и вы

Известная американская модель Кендалл Дженнер настоящая трендсеттерка. Она постоянно создает новые тенденции в мире моды, которые все очень быстро подхватывают.

Этим летом Кендалл привлекла внимание к простому, но яркому маникюру. Говорится о ногтях в красных оттенках.

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"Клубничный" маникюр – тренд этого лета

Из-за особенностей профессии 28-летняя Кендалл не может декорировать ногти, используя хромированные лаки или объемные фигуры. Поэтому она экспериментирует с цветом.

На этот раз звезда решила вернуть тренд на дизайны с летним "клубничным" оттенком. Кендалл придала ногтям естественную квадратную форму и покрыла их красным лаком.

Красавица продемонстрировала модный дизайн в своем инстаграме. Такие яркие ногти невероятно хорошо сочетаются с похожим купальником. Без сомнения, красный маникюр – абсолютно вне времени.

Кроме того, Кендалл Дженнер появилась с такими же ногтями на праздничном мероприятии дома моды Gucci, что происходил в Лос-Анджелесе. Ярко-красный цвет маникюра контрастировал с ее однотонным платьем.

Поэтому не сомневайтесь – несмотря на простой внешний вид, "клубничный" дизайн идеально подойдет для летнего сезона и не потеряет актуальности в будущем.