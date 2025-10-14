Хэллоуин уже приближается, так что пора подумать о мерцающих призраках и кровавом френче на ногтях. Несмотря на тренд на минимализм и естественность, накануне известного праздника, большинство девушек все же хотят добавить готичности в маникюре.

Мастера маникюра предлагают разнообразные идеи, но советуют выбирать такой узор, который поможет почувствовать атмосферу праздника и не перегрузит образ, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

Оранжевые или кроваво-черные оттенки, призраки, тыквы или другие атрибуты Хэллоуина – лишь несколько вариантов из всех, которые можно создать на ногтях.

Какой маникюр сделать на Хэллоуин?

Маникюр с привидениями

На прозрачной базе хорошо будут смотреться белые или черные призраки, которые добавляют праздничного настроения. Создавать дизайн можно с на основе другого главного цвета, здесь все зависит от ваших идей.

Кошачий глаз

Очень красиво на Хэллоуин будет смотреться маникюр кошачий глаз в кровавом красном оттенке. Глубокий красный выглядит эффектно с вампирским шармом.

Осенние апельсиновые тона

Оттенок тыквы – удачная альтернатива классическому красному. Такой маникюр напоминает также осенние листья или закат. Цвет подходит к разной длине и форме ногтей.

Вампирский дизайн

Силуэты летучих мышей или вампирские мотивы – классика Хэллоуина. Можно создать рисунки на всех ногтях или только на кончиках. Здесь уже стоит ориентироваться на собственный вкус.

На Хэллоуин можно придумать еще много других дизайнов, пишет Marie Claire. Актуальны пауки на ногтях, змеи, кровавые капли. Маникюр на Хэллоуин уже давно перестал быть исключительно готическим. Он может быть ярким, несколько лаконичным или с эффектным декором. Ногти же могут быть как длинными, так и короткими.

Что нужно знать о воздушном стемпинге?