Маникюр на декабрь 2024: идеальные варианты для Нового года, которые выглядят дорого

Приближается Новый год, поэтому в декабре все девушки активно записываются к своему мастеру на маникюр. В холодное время принято создавать праздничные варианты со ставкой на блестки или интересные зимние узоры, впрочем для тех кто любит минимализм, можно сделать ставку на красивые варианты, которые будут выглядеть дорого и эффектно.

На Новый год не обязательно делать впечатляющий маникюр, который все заметят, пишет 24 Канал. Достаточно красиво будет выглядеть хрупкий nail-дизайн, которым захочется любоваться.

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Классический маникюр на Новый год 2025

Тенденции на маникюр постоянно меняются, поэтому лучше выбирать классику, которая никогда не выйдет из моды. Нюдовые оттенки – это база, к которой мы постоянно время от времени возвращаемся, поэтому советуем сделать зимой маникюр в нежной цветовой гамме – от почти прозрачного лака до бежевого или розового. Эти оттенки подойдут тем девушкам, которые любят минимализм, классику и скромный и ухоженный вид рук.

Нюдовый маникюр для тех, кто любит классику

Эффектный нюд на длинных ногтях

Базовым маникюром считается франч. Несмотря на то, что французский маникюр любит меняться в тенденциях, заменяя белую полоску лака на любые другие цвета, базовый маникюр на основе розового или нежно-персикового оттенка – это то, что никогда не выйдет из моды. Делать френч можно на длинных миндальных ногтях или на средней длине острого квадрата.

Красивый французский маникюр

Если же вам немного хочется добавить вайбу зимы в свой маникюр, тогда можно сделать ставку на голубой, белый или красный цвет. Если осенью все выбирали коричневые и бургунди оттенки, то зимой больше сосредотачиваются на оттенках морозной свежести или тематическом цвете праздников.

Праздничный красный маникюр

Маникюр с камешками

Голубой маникюр с зимним вайбом

Базовые цвета на ногтях всегда выглядят дорого, впрочем для того, чтобы немного разбавить свой маникюр, можете добавить небольшие блестящие камешки или создать узор снежинок, или елки, которые придадут образу особой эффектности.