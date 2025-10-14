Теплые свитера, шапки и варежки –это базовые элементы гардероба на зимнюю пору. Впрочем, не всегда в это время надо облачаться с ног до головы в теплые вязаные вещи. Не стоит и забывать о модных позициях, которые способны сформировать красивый образ.

Стилисты рассказали о нескольких стильных вещей на зиму, которые в сочетании помогут создать продуманный и современный образ, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine.

Какие вещи купить на зимний период?

Пуховик с высоким воротником

На зиму обязательно нужно приобрести пуховик с высоким воротником, который будет согревать от ветра и холода. Выбирайте минималистичный крой, который будет выглядеть опрятно. Сочетать пуховик можно легко с джинсами, широкими брюками, уггами или сапогами.



Актуальные вещи на зиму 2025 / Фото Pinterest

Трикотажный свитер с принтом в ромбы

В этом сезоне в моду вошел свитер в ромбовидный принт. Стилисты советуют совместить вещь с кожаными брюками, чтобы создать современный и молодежный вид.



Актуальные вещи на зиму 2025 / Фото Pinterest

Темные джинсы

Джинсы – вневременной элемент гардероба, который есть у каждой девушки. Но кроме базового голубого и синего цвета, советуем обратить внимание на темный деним, почти черный. Джинсы прямого кроя или с широкими штанами будут элегантно смотреться с рубашкой на каблуках.



Актуальные вещи на зиму 2025 / Фото Pinterest

Замшевые аксессуары

Замша стала хитом осеннего сезона и будет продолжать лидировать зимой. Выбирайте для себя изысканные сумки, пояса или сапоги, которые удачно сочетаются с любым нарядом. Замшевые сумка или сапоги сразу превратят базовый образ на элегантный.



Актуальные вещи на зиму 2025 / Фото Pinterest

Вместо темных черных джинсов, можно сделать ставку на коричневый цвет, пишет In Journal. Они подойдут всем, кто хочет обновить свои образы, тем более что этой осенью коричневый цвет джинсов является номером один. Под низ можно примерить коричневые свитера или рубашки, чтобы создать монохромный образ. В общем возможностей для стилизации есть многочисленное количество, поэтому коричневый вариант станет хорошей альтернативой классическим синим джинсам.

