Осенью можно приобрести функциональный гардероб, тратя при этом разумно деньги. Для создания красивых образов, вам понадобится незначительное количество вещей, благодаря которым вы сможете формировать большое количество выходов до конца осени.

Покупая вещи на осень, в первую очередь надо обращать внимание не на тренды, а на базовый наряд, который будет актуальным в следующем году, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear.

Специалисты составили список вещей, которые станут необходимыми всем девушкам в осеннюю пору. Они стильные, модные и идеально стилизуются друг с другом.

Какие вещи купить осенью?

Простой джемпер

Инвестируйте на осень в качественный джемпер, даже если он дорогой. Дешевые свитера переживут только один сезон, а потом их придется выбрасывать.

Классическая верхняя одежда

Тренч, пальто или куртка – необходимая вещь на осеннюю пору. Эта верхняя одежда никогда не выходит из моды, поэтому не откладывайте покупки, потому что этот наряд всегда актуален.

Обувь на каждый день

На осень надо обеспечить себя лоферами, сапогами на каблуке или жокейскими. Потратьте деньги на пару, которую будете носить чаще всего. Обувь на осень должна быть удобной, нейтральной и сочетаться со всем.

Брюки

Основа всего образа – хорошая пара брюк, благодаря которым можно создать немало выходов Независимо от стилизации, аутфиты с брюками будут хорошо смотреться.

Сумка-тоут

Большая сумка-тоут является необходимостью для того, чтобы носить все необходимые вещи. Такой аксессуар может дополнить образ, а еще с пальто или тренчами сумка имеет стильный вид.

