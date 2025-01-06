Какую одежду купить в январе: 5 самых желанных вещей

Начало года является идеальным периодом, который позволяет пересмотреть гардероб, избавиться от лишнего и записать в вишлисты позиции, которых вам действительно не хватает. Чтобы сделать вашу зиму еще более стильной, советуем добавить несколько красивых вещей – от верхней одежды до аксессуаров.

В магазинах начались скидки на зимние вещи, поскольку все уже начинают готовиться к весеннему сезону, поэтому можно охотно приобрести вещь по достаточно выгодной цене, пишет 24 Канал. Предлагаем посмотреть подборку вещей, которые точно вам понадобятся в 2025 году.

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Пальто

Теперь модницы показывают на собственных примерах, что пальто можно смело одевать зимой, даже если оно не утепленное. Достаточно будет только одеть под низ термобелье, которое будет согревать и служить дополнительным слоем в образе.

Трикотажный костюм

Из года в год девушки доказывают на своих примерах, что трикотажный костюм – это must have на зимнюю пору. Он теплый, стильный и функциональный, поскольку хорошо стилизуется с дубленками, шубами, пуховиками и обувью – уггами или ботинками.

Шуба

Среди всей верхней одежды рекорды этого года бьет короткая шуба, преимущественно в светлых или темных тонах. Девушки носят ее с мешковатыми джинсами, лосинами или брюками палаццо. В некоторых магазинах шубу можно приобрести по достаточно выгодной цене.

Сумка

Добавьте к своему гардеробу красивую сумку. Она может иметь классический фасон и базовый цвет, а может отличаться трендовыми нововведениями – люверсами, бахромой или актуальным бордовым цветом.

Угги

Поклонницы этой обуви уже давно добавили замшевые угги на высокой подошве в свои гардеробы, и если вы еще до сих пор этого не сделали – не медлите. Обувь от бренда UGG не теряет популярности и точно неоднократно дополнит все ваши стильные образы в этом сезоне.

Также в январе присмотритесь к стильным свитерам крупной вязки, интересных рубашек и лонгсливов, которые можно стилизовать с брюками, а также украшений – эффектных сережек или колец в золотом или серебристом цвете.