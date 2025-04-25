В какой одежде нельзя идти в церковь: это надо знать всем

Посещение храма в воскресенье – главная традиция многих христиан. На богослужение нужно приходить в соответствующем наряде, поэтому надо четко понимать, какие же вещи недопустимы.

Неважно, где именно вы будете проводить после Литургии, пишет 24 Канал. Если после церкви в воскресенье вы планируете пойти на пикник или вечеринку, то должны понимать, что наряд придется изменить, поскольку ни спортивный костюм, ни платья с вырезами не являются подходящими для церкви.

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В церковь нельзя надевать наряд, который не соответствует скромности и уважению к святому месту. Ниже мы рассказали, какая одежда в церковь считается неуместной.

Откровенная одежда

Лучше не приходить в церковь в вещах с глубоким декольте в лонгсливах, майках или платьях. Также стоит ограничить себя от коротких юбок и шорт. Неуместны корсеты, платья с открытыми плечами или топы на бретельках.

Спортивная одежда

Не стоит идти в церковь в спортивном костюме в кроссовках. Можно выбрать базовый свитшот и джинсы или брюки, но спортивных элементов лучше избегать.



В церковь нужно приходить в соответствующем наряде / Фото Pexels

Облегающая и прозрачная одежда

Забудьте о том, что в церковь можно приходить в вещах из прозрачных материалов, а особенно тех, которые еще и обжимают фигуру.

К слову! Платья, которые носили наши бабушки – снова в моде. Как они выглядят – читайте в нашем материале.

Головные уборы

В церковь можно идти в платке, но нельзя надевать бейсболку или панаму. Такие головные уборы выглядят неуместно.

Мужчинам не стоит приходить в храм в повседневном образе. Желтую или зеленую футболку с джоггерами стоит оставить дома. Вместо этого стоит одевать базовую белую футболку и классические брюки. Также мужчинам тоже запрещено приходить в церковь в спортивном костюме или даже шортах.