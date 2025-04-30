Готовимся к летнему отпуску: какую одежду взять с собой в чемодан
- Для летнего отпуска рекомендуется брать универсальную одежду, такую как джинсы, бермуды, длинные платья, белые брюки и майки, которые легко сочетаются для создания стильных образов.
- Среди модных комбинаций: бермуды с рубашкой, длинное платье с соломенной шляпой, белые брюки с майкой, платье с сандалиями или босоножками, и широкие брюки с полосками.
Началось настоящее весеннее потепление, поэтому многие люди готовятся к отпуску. В это время хочется не только максимально отдохнуть, но и выглядеть комфортно и легко. В этом помогут вещи, которые стоит взять каждой девушке в чемодан.
Одежда в отпуск должна быть универсальной, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Стилисты ежегодно придумывают мини-гардероб, который идеально впишется в чемодан и поможет создать немало стильных образов на каждый день.
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Есть несколько беспроигрышных комбинаций, которые станут идеальными для отпуска на пляже, в городе или в горах.
Джинсы являются незаменимым элементом гардероба, что открывает возможности для модных экспериментов и сочетаний с разной одеждой. В материале мы рассказали о трендовые джинсы на летнее время.
Бермуды и рубашка
В этом году шорты бермуды возвращаются в моду. Они с удобными, легкими и прекрасно подойдут для прогулки по пляжу или городу. Лучше выбирать светлые бежевые бермуды, которые хорошо сочетаются с хлопковой или льняной рубашкой. Чтобы подчеркнуть талию можно добавить пояс, кожаные сланцы и соломенную сумку, не забыв о солнцезащитных очках.
Длинное платье и соломенная шляпа
Платье в длине макси выглядит идеально и прекрасно подходит для пляжа или вечернего выхода. Можно выбирать белоснежный или яркий вариант. А вот шляпа, шлепанцы и балетки уже подойдут для прогулки по набережной.
Белые брюки и майка
Этот образ является базовым, комфортным и стильным. Белые брюки свободного кроя – это идеальная база для городского образа. Их всегда можно легко совместить с майкой в сдержанных цветах и добавить ремень для акцента.
Платье
С платьем можно создать множество интересных комбинаций, поэтому советуем днем носить его с сандалиями, а вечером – с босоножками на каблуках.
Широкие брюки и рубашка
Стилисты отмечают, что полосатые брюки станут новой летней классикой. Сочетайте их с легкой льняной тканью, выбирайте легкую обувь и можно отправляться на шопинг.