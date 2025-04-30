Готовимся к летнему отпуску: какую одежду взять с собой в чемодан

Началось настоящее весеннее потепление, поэтому многие люди готовятся к отпуску. В это время хочется не только максимально отдохнуть, но и выглядеть комфортно и легко. В этом помогут вещи, которые стоит взять каждой девушке в чемодан.

Одежда в отпуск должна быть универсальной, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Стилисты ежегодно придумывают мини-гардероб, который идеально впишется в чемодан и поможет создать немало стильных образов на каждый день.

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Есть несколько беспроигрышных комбинаций, которые станут идеальными для отпуска на пляже, в городе или в горах.

Джинсы являются незаменимым элементом гардероба, что открывает возможности для модных экспериментов и сочетаний с разной одеждой. В материале мы рассказали о трендовые джинсы на летнее время.

Бермуды и рубашка

В этом году шорты бермуды возвращаются в моду. Они с удобными, легкими и прекрасно подойдут для прогулки по пляжу или городу. Лучше выбирать светлые бежевые бермуды, которые хорошо сочетаются с хлопковой или льняной рубашкой. Чтобы подчеркнуть талию можно добавить пояс, кожаные сланцы и соломенную сумку, не забыв о солнцезащитных очках.

Длинное платье и соломенная шляпа

Платье в длине макси выглядит идеально и прекрасно подходит для пляжа или вечернего выхода. Можно выбирать белоснежный или яркий вариант. А вот шляпа, шлепанцы и балетки уже подойдут для прогулки по набережной.

Белые брюки и майка

Этот образ является базовым, комфортным и стильным. Белые брюки свободного кроя – это идеальная база для городского образа. Их всегда можно легко совместить с майкой в сдержанных цветах и добавить ремень для акцента.

Платье

С платьем можно создать множество интересных комбинаций, поэтому советуем днем носить его с сандалиями, а вечером – с босоножками на каблуках.

Широкие брюки и рубашка

Стилисты отмечают, что полосатые брюки станут новой летней классикой. Сочетайте их с легкой льняной тканью, выбирайте легкую обувь и можно отправляться на шопинг.