Кендалл Дженнер надела очень красивые колготки: это идеальный выбор на Новый год 2025

Известные модели и трендсеттеры теперь диктуют моду многим девушкам со всех уголков мира. Они уже стали модными иконами, которым хотят подражать и вдохновляться их модными выходами. Недавно Кендалл Дженнер показала эффектные колготки, которые станут идеальным выбором для праздничного образа на Новый год.

Сестра из известного клана сестер Кардашян, модель и бизнесвумен Кендалл Дженнер, показала в своем инстаграме невероятно красивые капроновые колготки, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу манекенщицы.

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За Кендалл следят почти 300 миллионов поклонников, поэтому для многих она является образцом красоты и стиля. Приближаются новогодние праздники, поэтому большинство из нас уже задумываются о создании образов. Модель на своем примере показала, какими колготками можно дополнить интересное платье.

Блестящие колготки – желанная вещь на Новый год 2025

Модель надела черные колготки с насыщенными черными и серебристыми вкраплениями, которые выглядят как капроновые колготы с блестками. Они идеально подойдут к черному бархатному или шелковому платью, или к корсету и мини-юбке.

Довершить новогодний образ можно сапогами на каблуках или туфлями, если вы будете праздновать в ресторане. Черные колготки – это извечная классика, которая никогда не выйдет из моды.

Именно такой вариант колготок является самой желанной покупкой всех девушек, впрочем модные вкрапления, которые примерила Кендалл Дженнер делают их еще более желанными.



Кендалл Дженнер в стильных колготках / Фото из инстаграма модницы



Кендалл Дженнер в стильных колготках / Фото из инстаграма модницы

Интересный факт! Появились колготки в 1938 году, однако в ежедневное употребление женщин вошли только в 1953 году, когда изобрели лайкру, которая сделала их эластичными. Популяризировала эти колготки дизайнер Мэри Квант, которая в 1960-м году представила юбку в длине мини, которая стала самым желанным элементом стиля женщин.



Настоящий ажиотаж юбка вызвала в 1968 году, когда бренд Dim выпустил свою коллекцию колготок телесного и цветного цвета. Тогда колготки начинали набирать популярность, поскольку их захотела примерить каждая модница.

Сейчас без колготок невозможно представить ни один образ в холодное время. Самыми желанными являются колготы черного и телесного цвета, впрочем последний вариант стилисты советуют избегать, чтобы не делать зимой эффект голых ног. Также очень важна плотность. На зиму можно приобрести капроновые теплые, в которых вам будет комфортно в платье или юбке.

Помните, что черные колготки сочетаются с любым нарядом, поэтому можете выбирать разнообразный цвет вещей, который идеально подойдет к ним.