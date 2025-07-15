В моду возвращается любимый принт француженок: как он выглядит

Традиционным летним принтом является цветочный, который из года в год возвращается в моду в виде флористических узоров на платьях, юбках и топах. Однако в этом сезоне в моду вернулся еще и клетчатый принт, который обожают все француженки.

Принт в клетку любят немало дизайнеров, поэтому каждый год представляют определенные вещи в своих коллекциях, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. Клетка заняла важное место в вещах от бренда Miu Miu, Khaite или Maison Margiela.

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Как носить модный клетчатый принт?

Принт в клетку очень популярен во французских бистро, поскольку там большинство скатертей имеют узор виши. Еще в 40-х годах этот принт популяризировала актриса Одри Хепберн, потому что очень часто носила вещи в клетку. С тех пор наряды в клетчатый узор носили героиня Саманта Джонс из "Секс в большом городе", Марго Робби в фильме "Барби" и Лили Коллинз из сериала "Эмили в Париже".

Вещи в клетку относятся к группе вневременных принтов, которые возвращаются в моду каждые несколько сезонов. К классическим цветовым сочетаниям относится бело-красный, темно-белый, голубовато-белый. Модницы выбирают для себя топы, платья, капри и юбки.

Для удачной стилизации образов, принт рекомендуется носить с белыми вещами или джинсами. Кроме главных вещей, смело добавляйте в свой гардероб купальники в клетчатый принт. Они такие же модные, как бикини или сплошные изделия в горошек.

В подборке мы подобрали несколько стильных образов, которые помогут вам вдохновиться на собственные аутфиты и понять, какой именно наряд лучше всего подходит вашему стилю.

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