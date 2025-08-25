Антитрендовый принт снова станет модным: как он выглядит
- Клетчатый принт осенью снова становится популярным, появляясь в коллекциях таких брендов, как Chloé, Bottega Veneta и Acne Studios.
- Принт в клетку можно использовать в различных элементах гардероба, таких как брюки, пальто, рубашки, юбки, кепки и сумки, сочетая с базовыми вещами в классической палитре.
Клетчатый принт этой осенью будет на особом пике популярности. После определенного перерыва принт в клетку снова в моде. Если летом все мы носили принт в цветы, то уже с осени начнем добавлять в гардероб клетку.
Клетчатый принт еще в начале года появился в коллекции брендов Chloé, Bottega Veneta и Acne Studios, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. Весной модницы начали немного добавлять клетчатый принт, но осенью произойдет настоящий бум.
Как носить клетчатый принт осенью?
Принт в клетку всегда появляется в осенне-зимнюю пору. В период наступления холодных дней, все с большим удовольствием возвращаются к любимому клетчатому принту. Клетка стала классикой, которую мы охотно носим на всех возможных вещах – блейзерах, рубашках, топах, платьях.
Уже отныне можно искать для себя наряды в клетку – брюки, пальто, кепки или сумки. Модницы уже начали показывать в своих выходах юбки в клетку, рубашки, капри, топы и тому подобное.
На начало осени можно приобрести шелковый костюм в клетку, а на позднюю осень добавить в гардероб теплый свитер и брюки на флисе в клетку. Принт удачно сочетается с базовыми вещами в классической палитре. Можно делать ставку на клетку в черном, белом или синем цвете, или выбирать яркую зеленую, желтую и красную.
