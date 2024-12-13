Новый год – в корсете: стилисты назвали идеальную вещь вместо платья

Большинство из нас уже начинают готовиться к Новому году и придумывают различные образы. Все мы привыкли праздновать что-то в платьях, впрочем их можно заменить на красивый и стильный корсет, который имеет невероятный вид.

Если раньше корсеты всех пугали из-за скованности движений, то сейчас они уже стали эффектной вещью в гардеробе каждой модницы, пишет 24 Канал.

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Двигателем возвращения стал тренд на видимое нижнее белье, которое представляли дизайнеры на подиумах, а это значит, что корсеты резко возвращаются и будут присутствовать в наших образах в 2025 году.

Корсет – модная вещь на Новый год 2025

Летом многие девушки используют корсеты в своих образах. Они их одевают с лосинами, широкими джинсами, брюками палаццо, шортами и юбками. С приходом осени мода на корсеты угасает, впрочем накануне Нового года стилисты напоминают о таком красивом элементе гардероба, который способен подчеркнуть женственность и стать удачной альтернативой привычному платью.

Модные тиктокерки и инстаграм-модницы уже успели продемонстрировать в своих профилях желательность корсета, поэтому советуем присмотреться к этой вещи не только ради того, чтобы встретить в нем Новый год, но и для того, чтобы иметь эффектный наряд для летних вечеров.

Корсеты для коллекций на 2025 год представили бренды Balmain, Dolce & Gabbana, Prada, Khaite и многие другие. Актуальными остаются классические тканевые черные корсеты, впрочем эффектными также кожаные модели или пудровые или бордовые варианты, которые хорошо сочетаются с брюками в тон, создавая монохромный образ.

Корсет теперь не ассоциируется с эстетикой вечерних выходов и может стать повседневной вещью под джинсы и кроссовки. Так любит носить корсет украинская певица Дорофеева и множество зарубежных знаменитостей.



Роскошные корсеты на Новый год 2025 / Фото Pinterest



Роскошные корсеты на Новый год 2025 / Фото Pinterest



Роскошные корсеты на Новый год 2025 / Фото Pinterest



Роскошные корсеты на Новый год 2025 / Фото Pinterest



Роскошные корсеты на Новый год 2025 / Фото Pinterest

На Новый год предлагаем совместить корсет с блестящими брюками, атласными брюками с перьями, короткой юбкой или вариантом миди из прозрачного материала.

Вариантов микширования корсета есть множество, выбирайте тот, который больше всего будет подходить вам. Чтобы добавить изюминки – можете сочетать с чокером или красивыми и массивными аксессуарами.

Стилисты говорят, что уже после Нового года корсет будет везде – на улицах городов, вечеринках, различных празднованиях и вообще станет базой как альтернатива футболке или майке.