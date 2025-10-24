Трендовые кроссовки осени: 5 пар, в которых будет комфортно

Мода всегда возвращается, и эта осень – не исключение. Актуальными в этом сезоне стали кроссовки из 90-х годов. Модницы уже добавили в свои гардеробы обувь белоснежного цвета или массивные кроссовки, которые подходят к любому наряду.

Когда-то в 90-х годах все знаменитости имели одну общую страсть – кроссовки, пишет 24 Канал со ссылкой на Glamour. Годы прошли, а мы до сих пор все обожаем кроссовки, которые являются нашей лучшей повседневной обувью. В этом сезоне свое возрождение снова переживают 5 пар кроссовок, которые когда-то обожали Курт Кобейн, девушки из Spice Girls и другие звезды.

Какие кроссовки в моде осенью?

Белые кроссовки

Эта обувь является классикой, которая не выходит из моды. Минималистичная обувь с белой подошвой является универсальной, удобной и подходит под любые джинсы, брюки или даже платья.



Модные кроссовки на осень 2025 / Фото Pinterest

Теннисные кроссовки

Главными фаворитами осени остаются кроссовки Adidas Samba и Gazelle. Плоская подошва и узнаваемые три полоски не теряют популярности сквозь годы. Кейт Мосс и Гвинет Пэлтроу когда-то сочетали кроссовки с костюмами, а сейчас этот прием снова можно применять.



Модные кроссовки на осень 2025 / Фото Pinterest

Массивные кроссовки

В моду вернулись шипованные подошвы и смелый объем. Такие кроссовки подойдут всем, кто любит быть в центре внимания. Носить их можно легко с прямыми джинсами, брюками карго и спортивными костюмами.



Модные кроссовки на осень 2025 / Фото Pinterest

Converse

Полотняные кроссовки – вечная классика. Кроссовки могут быть высокими, низкими или на толстой подошве. Любой вариант будет актуальным.



Модные кроссовки на осень 2025 / Фото Pinterest

New Balance

Модель кроссовок New Balance 530 стали настоящей иконой. Пары хорошо смотрятся с широкими брюками и красиво завершают осенние кожаные куртки или бомберы.



Модные кроссовки на осень 2025 / Фото Pinterest

Издание City Magazine советует модницам присмотреться к плиссированным замшевым сапогам. Именно они этой осенью на пике популярности. Среди модных цветов – черные и коричневые. Найти такие можно уже во многих магазинах маскаркета.

Какая обувь в тренде осенью?