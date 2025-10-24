Трендовые кроссовки осени: 5 пар, в которых будет комфортно
- В этом сезоне актуальны белые, теннисные, массивные, Converse и New Balance кроссовки.
- Кроссовки из 90-х, которые обожали знаменитости, возвращаются в моду этой осенью.
Мода всегда возвращается, и эта осень – не исключение. Актуальными в этом сезоне стали кроссовки из 90-х годов. Модницы уже добавили в свои гардеробы обувь белоснежного цвета или массивные кроссовки, которые подходят к любому наряду.
Когда-то в 90-х годах все знаменитости имели одну общую страсть – кроссовки, пишет 24 Канал со ссылкой на Glamour. Годы прошли, а мы до сих пор все обожаем кроссовки, которые являются нашей лучшей повседневной обувью. В этом сезоне свое возрождение снова переживают 5 пар кроссовок, которые когда-то обожали Курт Кобейн, девушки из Spice Girls и другие звезды.
Какие кроссовки в моде осенью?
Белые кроссовки
Эта обувь является классикой, которая не выходит из моды. Минималистичная обувь с белой подошвой является универсальной, удобной и подходит под любые джинсы, брюки или даже платья.
Модные кроссовки на осень 2025 / Фото Pinterest
Теннисные кроссовки
Главными фаворитами осени остаются кроссовки Adidas Samba и Gazelle. Плоская подошва и узнаваемые три полоски не теряют популярности сквозь годы. Кейт Мосс и Гвинет Пэлтроу когда-то сочетали кроссовки с костюмами, а сейчас этот прием снова можно применять.
Модные кроссовки на осень 2025 / Фото Pinterest
Массивные кроссовки
В моду вернулись шипованные подошвы и смелый объем. Такие кроссовки подойдут всем, кто любит быть в центре внимания. Носить их можно легко с прямыми джинсами, брюками карго и спортивными костюмами.
Модные кроссовки на осень 2025 / Фото Pinterest
Converse
Полотняные кроссовки – вечная классика. Кроссовки могут быть высокими, низкими или на толстой подошве. Любой вариант будет актуальным.
Модные кроссовки на осень 2025 / Фото Pinterest
New Balance
Модель кроссовок New Balance 530 стали настоящей иконой. Пары хорошо смотрятся с широкими брюками и красиво завершают осенние кожаные куртки или бомберы.
Модные кроссовки на осень 2025 / Фото Pinterest
Издание City Magazine советует модницам присмотреться к плиссированным замшевым сапогам. Именно они этой осенью на пике популярности. Среди модных цветов – черные и коричневые. Найти такие можно уже во многих магазинах маскаркета.
Какая обувь в тренде осенью?
В тренде – ботфорты из мягкой кожи, сапоги со змеиным принтом, бордовые оттенки, сапоги для верховой езды и с мягким голенищем.
Именно сапоги станут главной изюминкой, позволяя играть на контрастах и делать обувь ключевым элементом образа.
Частые вопросы
Почему кроссовки снова стали популярными в 2025 году?
Кроссовки снова стали популярными в 2025 году из-за их универсальности и удобства - они подходят к различным стилям одежды, таким как джинсы, костюмы и платья. Известные бренды и модели, такие как Adidas Samba и Gazelle, возвращаются в моду благодаря своей классической эстетике.
Какие модели кроссовок в тренде этой осенью?
В тренде этой осени белые кроссовки, теннисные кроссовки Adidas Samba и Gazelle, массивные кроссовки с шипованными подошвами, Converse и New Balance 530. Эти модели являются иконами стиля и идеально подходят к осеннему гардеробу.
Какие преимущества имеют массивные кроссовки?
Массивные кроссовки имеют преимущества благодаря смелому дизайну и комфорту. Они легко сочетаются с прямыми джинсами, брюками карго и спортивными костюмами, позволяя владельцам быть в центре внимания.