Клиенты просили "раздавить" их: женщина заработала более 150 тысяч долларов, продавая фото ног

30-летняя Лиззи Грумбридж зарабатывает на том, что продает фотографии своих ног. Мать троих детей уже смогла заработать более 150 тысяч долларов на своем необычном занятии.

Свои фотографии Лиззи продает на OnlyFans. Кроме того, в сети женщина также продает свои ношеные колготы – на этом она заработала почти 50 тысяч долларов.

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Женщина продает фотографии своих ног

Лиззи рассказала, что уже заработала более 150 тысяч долларов, продавая фотографии своих ног. Говоря о своих клиентах, женщина замечает, что каждый из них имеет разные желания, однако многие мужчины хотят, чтобы Лиззи "раздавила" их своими ногами на фотографии. Одним из самых странных желаний женщина считает просьбу клиента быть в грязных белых носках.

Лиззи также имеет высокий рост, поэтому многим мужчинам нравится, когда женщина становится еще выше, надевая каблуки. В то же время блогер заявляет, что никогда не встречается со своими клиентами.

Я не встречаюсь с фанатами, просто создаю контент с кем-то, кому доверяю, чтобы они покупали,

– подчеркнула женщина.

Лиззи Грумбридж зарабатывает на том, что продает фото ног: смотрите фото

Стоит добавить, что фетиш ног – довольно распространенное явление. Так, немало пользователей в сети готовы заплатить немалые деньги за фотографии или видео ног и ступней.