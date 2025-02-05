Louis Vuitton выпустили сумку в виде лобстера: цена аксессуара достигает 18 тысяч долларов

Известный французский бренд Louis Vuitton презентовал сумку в виде лобстера. Аксессуар создал креативный директор мужской линии Фаррелл Уильямс в сотрудничестве с японским дизайнером Ниго.

Такая сумка является не просто аксессуаром, а настоящим арт-объектом, пишет 24 Канал со ссылкой на WWD. Изделие захотят приобрести все, кто любит искусство, роскошь и особые аксессуары, которые не похожи на другие.

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Louis Vuitton выпустили сумку в виде лобстера

Сумка в виде лобстера станет точно самым ярким аксессуаром сезона. Стоимость такой сумки может достигать 18 тысяч долларов. Это станет одним из самых дорогих изделий в представленной линейке. Уникальный аксессуар стал новинкой в осенней коллекции Louis Vuitton 2025 года.

Бренд воссоздал лобстера в мельчайших деталях. Создал правильную ракообразную форму, добавил усики, клешни, глаза, ходильные ноги и брюшко.



Сумка в виде лобстера / Фото Pinterest

Кроме сумки, лобстеры появились в коллекции в виде подвесок, дармовисов и декоративных элементах на сумках. Морская тематика появилась даже на деталях одежды.

Лобстер в коллекции вещей – не новинка. Те, кто любят искусство Сальвадора Дали могут вспомнить о его легендарном творении – сюрреалистической скульптуре в виде телефона-лобстера. Дали создал эту узнаваемую вещь совместно с художником-сюрреалистом Эдвардом Джеймсом в 1936 году.



Телефон-лобстер Дали / Фото CHRISTIE'S IMAGES

Уже через год итальянский дизайнер Эльза Скиапарелли в коллаборации с Сальвадором Дали представила платье с принтом лобстера. Ранее платье вызвало ажиотаж, а сейчас ракообразных неоднократно переосмысливают другие бренды.

Креативный директор мужской линии Louis Vuitton Фаррелл Уильямс, который занял должность еще в 2023 году, любит экспериментировать. Ранее он представил сумку Millionaire Speedy инкрустированную бриллиантами, а также работал над "вафельной" сумкой, впрочем широкой общественности она не была представлена.