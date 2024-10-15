Lviv Fashion Week возвращается: какие бренды представят свои коллекции в ноябре

Со 2 по 5 ноября во Львове состоится Lviv Fashion Week. После трехлетнего перерыва LvivFW представил насыщенную программу показов, образовательных инициатив и коллабораций. Мероприятие также будет платформой для важных благотворительных инициатив.

В этом сезоне свои коллекции на Lviv Fashion Week представят украинские бренды VOZIANOV, JULIYA KROS, Olesia HRYN, NOVANA STUDIO, STARCHAK, Khrystyna RACHYTSKA, KARTNATE, LEKO, Olesya MARCHUK & SYNYAVA, VBRANA by Svitlana Mykytyuk, Ksenia Serbin, MARBELI, пишет Леди 24.

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Lviv Fashion Week возвращается

В рамках события будет проведен сбор средств в поддержку 47-й Отдельной механизированной бригады, где служит многолетний фотограф Lviv Fashion Week Игорь Федорив. Его работы регулярно появлялись на официальных ресурсах недели моды.

На Львовской Неделе моды будет действовать концепция "приглашение за донат". Для того, чтобы попасть на показ определенного бренда, гостям нужно сделать благотворительный взнос. Такая инициатива даст возможность приобщиться к помощи тем, кто защищает Украину.

Гостей ждет немало показов и презентаций коллекций, а вместе с этим лекции и обсуждения на темы бизнеса, маркетинга, пиара для брендов, а также вызовов, с которыми сталкивается индустрия моды во время войны.

Какие лекции запланированы на Lviv Fashion Week

В образовательной программе запланированы следующие лекции:

" Customer value design: как создать и донести ценность fashion бренда " (спикер Эльза Сагура, соучредитель и бренд-стратегиня креативного агентства Bloom Büro)

" (спикер Эльза Сагура, соучредитель и бренд-стратегиня креативного агентства Bloom Büro) " Коммуникация бренда через видео. О чем, с кем снимать и сколько это стоит? " (спикер Наталья Яворская, креативный директор и режиссер визуальных коммуникаций брендов)

" (спикер Наталья Яворская, креативный директор и режиссер визуальных коммуникаций брендов) " Как полномасштабное вторжение повлияло на деятельность бренда. Опыт CHERESHNIVSKA " (спикеры Настя Розова и Ирина Коханая, совладелицы бренда)

" (спикеры Настя Розова и Ирина Коханая, совладелицы бренда) "Бизнес в fashion сфере. История открытия шоурума украинских брендов "СвоЕридные" (спикер Ника Ткаченко, владелица шоурума").

А еще в арт-программе от Львовской национальной академии искусств будут представлены работы известных художников-выпускников и преподавателей академии, получивших международное признание.

В экспозиции будут современные скульптуры и арт-объекты из художественного стекла, дерева, металла и керамики. Такая выставка станет визуальным дополнением к модным показам. Также представить свои дипломные коллекции смогут студенты кафедры дизайна одежды ЛНАМ.

В рамках Lviv Fashion Week будет представлена выставка инклюзивного проекта "Diversity You 2024", реализуемого при поддержке Украинского культурного фонда.

"Сейчас инклюзивность приобретает особое значение. Когда страна борется за свободу, важно обеспечить, чтобы каждый, независимо от жизненных обстоятельств, физических возможностей, социального статуса или происхождения, чувствовал собственную значимость, силу и нужность", – комментируют организаторы проекта.

Lviv Fashion Week обещает стать не только модным событием, но и пространством для новых возможностей, коллабораций и благотворительной деятельности, где мода служит платформой для поддержки общественных изменений, способствуя развитию инклюзивности, культурного многообразия и единства в условиях вызовов, с которыми сталкиваемся сегодня.