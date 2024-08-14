Синие тени и розовые губы: тенденции макияжа 80-х, которые будут везде этой осенью

Мода – циклична, а потому сейчас в тренды возвращаются образы из 80 –90-х годов. Так, этой осенью популярными снова станут экстравагантные тенденции макияжа, которые были популярны в 80-е годы.

Тенденции яркого макияжа прошлого начали возвращаться в моду после того, как известные звезды начали появляться с ним на сцене. Некоторые формулы красоты 80-х остаются вне времени, а потому этой осенью снова будут трендовыми. Какие тенденции прошлого будут снова на пике популярности – читайте дальше.

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Легкий блеск

Макияж 80-х годов часто ассоциируется с яркими тенями и красной помадой. Однако именно тогда в противовес появился мягкий и легкий гламурный макияж. Увлажненные губы, легкие мерцающие тени и тушь на ресницах – это макияж, который остается вне времени и никогда не потеряет актуальности, хотя зародился еще в 80-е годы.

Легкий гламурный макияж 80-х годов в современном исполнении: смотрите фото

Яркая розовая помада яркая розовая помада

Яркий розовый был цветом эпохи 80-х годов. Этот оттенок был везде, особенно – на губах. Помаду яркого розового цвета выбирали как и различные субкультуры, к примеру, панки, так и поклонницы изысканного стиля. Сейчас такой оттенок помады снова в тренде, и возвращает ярко-розовые губы в центр внимания.

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Ярко-розовая помада возвращается в моду: смотрите фото

Яркий макияж глаз

Без возражений эпоха 80-х ассоциируется с яркими тенями на глазах. Розовый, синий или даже зеленый становились основой для самых смелых образов, а иногда эти оттенки миксовали, создавая настоящую радугу на глазах. Этой осенью эта тенденция снова будет трендовой.

Яркие тени – мастхэв этой осени: смотрите фото

Матовая кожа

Рядом с таким ярким макияжем в 80-е годы существовал тренд на матовую кожу. Сейчас эта тенденция снова становится популярной, а мировые звезды, такие как Дуа Липа, Кайя Гербер и Кендалл Дженнер, доказали – мягкая матовая кожа может создать красивый цвет лица, который выглядит суперсовременно.

Матовая кожа будет трендовой: смотрите фото

Готические губы

Готические губы с почти черной помадой в сочетании с красной глянцевой придают образу вампирский вид. Смелый макияж губ возвращается в моду, а модницы со всего мира уже пытаются его повторить.

Готический макияж губ: смотрите фото

Пушистые брови

Естественные, пушистые брови были стандартом в 80-х годах. Впрочем, уже через несколько лет женщины начали чрезмерно выщипывать брови, стремясь сделать их как можно тоньше. Благодаря смелой Кари Делевинь в 2010 году тенденция на густые брови начала возвращаться, и этой осенью естественные не выщипанные брови, которые напоминают образ Брук Шилдс в 80-х годах, сейчас популярны, чем когда-либо.

Естественные брови – тренд осени: смотрите фото

Цветная подводка для глаз

Если бы макияж 80-х годов можно было описать одним словом, то это было бы "цветной". Яркие цвета были везде – румяна, помада, тени для век и даже подводка. Смелая, яркая подводка для глаз была еще одним трендом той эпохи, и эта экстравагантная красота никуда не исчезла. Впрочем, теперь она имеет более утонченный подход, и этой осенью можно смело дополнять образ яркими подводками.

Яркая подводка для глаз: смотрите фото

Много румян не бывает

Как и в 80-х, так и в 2020-х наиболее определяющим трендом в макияже (по крайней мере до сих пор) являются яркие румяна. Каждый, от принцессы Дианы до Дебби Гарри, наносил оттенок розовых румян на щеки практически для каждого случая. Сегодня существует слишком много трендов относительно румян и современных примеров, и осенью розовые щеки будут как никогда трендовыми.

Яркие румяна являются трендом этой осени: смотрите фото

Синие тени и красные губы

Носить ярко-голубые тени для век и смелые красные губы считалось недопустимым в 90-х годах, но в 80-х – это было хитом. Старые правила макияжа предлагали носить только один яркий цвет, но этой осенью тенденции меняются. Детско-голубой васильковый оттенок в сочетании с красной помадой – изысканный тренд осени-2024.

Смелый образ в макияже: смотрите фото

Сейчас тенденции макияжа 80-х переосмыслили, и они получили современную интерпретацию. Теперь они могут стать основой не только для экстравагантного образа, но и для изысканного и романтического.