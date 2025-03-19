Как выглядит самая популярная стрижка весны – она удивит многих

Различные вариации стрижки боб уже много лет остаются актуальными независимо от сезона, впрочем этой весной в моду входит мальчишеский боб. Такая прическа может быть несколько необычной, особенно для девушек, которые любят длинные волосы.

Весной всегда хочется добавить изменений в свой образ, поэтому советуем начать с прически, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. С этой стрижкой время укладки сведется к минимуму. Стилисты отмечают, что мальчишеский боб не требует много ухода и усилий на создание салонной прически.

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Мальчишеский боб – хит весны

Вам может казаться, что такая стрижка подходит единицам, но ее могут примерить все. Независимо от стиля или формы лица – длинный, короткий, прямой или французский боб подойдет всем. Лучше всего использовать мальчишеский боб девушкам с андрогинным типом, или тем, кто любит стрижку боб.

Несмотря на то, что прическа имеет несколько мужской характер, она все равно остается нежной. Главной чертой стрижки является остриженный затылок. В последнее время такую короткую стрижку начали носить Эмма Коррин и Кайя Гербер.

Такой боб гораздо легче укладывать, чем классический. Стрижка характеризуется объемом и непринужденным движением прядей. Волосы даже необязательно сушить. Можно дать им высохнуть естественным путем, чтобы они получили интересный эффект.

Для тех, кто все же решится на эту стрижку, парикмахеру стоит отметить несколько важных моментов.

Обратите внимание, ранее мы рассказывали о самых популярных стрижках боб, которые любят большинство девушек и знаменитостей. Прочитать о них можно в материале.

Длина

Она должна колебаться между нижней частью ушей и подбородком, но не должна выходить за линию челюсти.

Форма

Боб стрижется равномерно по бокам и с затылка. Спереди пряди можно подстричь, чтобы обрамить лицо и оставить волосы свободными так, чтобы они мягко касались скул.

Пробор

Типичный мальчишеский боб имеет пробор посередине, впрочем хорошо смотрится и боковой. Здесь тип пробора будет зависеть только от ваших предпочтений.