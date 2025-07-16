Забудьте о молочном маникюре: в тренды врываются ногти цвета воды

В салоне красоты сложно выбрать цвет маникюра, поскольку многообразие оттенков просто поражает. Чаще всего большинство из нас выбирают молочный, который является базовым и нейтральным цветом. Впрочем, этот оттенок на время надо забыть, поскольку в моду входит другой цвет.

Специалисты рассказали, что с приходом лета все большую популярность набирает маникюр, который напоминает эффект бликов в воде бассейна, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear.

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Какой маникюр сделать этим летом?

Не все готовы делать голубой или синий маникюр, но когда как не летом создать что-то яркое и прибегнуть к экспериментам! Привлекательный маникюр привлекает внимание, а секрет популярности скрывается в роскошном покрытии с эффектом воды.

Представить такой маникюр достаточно просто. Стоит лишь вспомнить солнечный день у бассейна и вид маникюра, на котором отражаются волны воды. Именно они создают причудливые узоры, которые нашли свое отражение среди дизайнов этого года.

Воспроизведение игры света и тени стало вдохновением для многих мастериц, которые создали изысканный дизайн маникюра. Именно эффект воды на ногтях уместен в летнее время как никогда.



Стильный маникюр на лето / Фото Pinterest

Основой должен быть голубой или синий лак с водянистым финишем. Обязательным элементом является финишное покрытие, которое имитирует поверхность воды. Этот маникюр уже становится самым горячим трендом лета, который стоит попробовать до конца сезона. Синий цвет может имитировать не только бассейн, но и океан или небо. Выбирайте тот оттенок, который вам ближе всего по душе.

Кстати, для тех кто любит для тех кто любит молочный маникюр, мы рассказали о лучших идеях и дизайнах.