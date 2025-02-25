Тренд из прошлого: маникюр "кошачий глаз" снова популярен

Теперь тенденции ногтей становятся такими же популярными, как и мода на определенный наряд. Каждые несколько недель на beauty-арене появляются интересные варианты дизайнов и цветов, которые названы в честь металлического эффекта "кошачьего глаза".

В отличие от большинства дизайнов, маникюр "кошачий глаз" можно сделать даже дома, пишет 24 Канал со ссылкой на Glamour. Особенностью является дизайн, который выглядит так сложно, как будто на его создание ушло множество часов.

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Маникюр "кошачий глаз" иногда называют бархатными ногтями. Создается он с помощью специального гель-лака с металлическими частицами. Ногти выглядят достаточно магически, поскольку создают визуальный эффект мерцания. Особый эффект достигается с помощью специальных магнитных гель-лаков, содержащих металлические частицы.

Для того, чтобы ногти красиво выглядели не нужно иметь какую-то определенную длину, маникюр подходит на короткие и длинные ногти. Этот вариант маникюра требует гелевой лампы, которая закрепит эффект магнитного мерцания с помощью УФ-лампы. Однако, есть и такие лаки, которые позволяют сделать аналогичный маникюр без использования ультрафиолета.

Как и все гелевые ногти, маникюр "кошачий глаз" продержится на ногтях 3 недели. В моде разные цвета и мерцания, поэтому можно выбирать то, что вам больше всего нравится. Это может быть черный, белый, молочный, синий, розовый или любой другой лак.

Маникюр имеет дорогой и элегантный вид, поэтому прекрасно подойдет для всех, кто хочет попробовать для себя что-то интересное и оригинальное.

Коричневый маникюр

Молочный маникюр

Розовый маникюр

Серый маникюр