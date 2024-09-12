Забудьте о нем: какой маникюр уже никто не делает годами

Маникюр дополняет наш общий образ и вообще многое рассказывает о своей обладательнице и ее предпочтениях. Тренды на маникюр меняются так же как и мода на одежду, поэтому здесь важно следить за тем, чтобы не сделать старомодные ногти, которые удешевят ваш вид.

Антитрендовый маникюр может стать неудачным акцентом в вашем образе, пишет Lady 24. Понимаем, что вам могут быть по душе некоторые цвета и дизайны, однако от них лучше отказаться, если не хотите выглядеть нелепо.

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Ежедневно мы будем рассказывать вам о бьюти-трендах, но вместе с тем, нам важно рассказать о том, что уже вышло из моды и давно считается неактуальным. Отследив устаревшие тенденции в индустрии красоты, делимся с вами маникюром, который уже считается антитрендовым.

Кислотные оттенки

Откажитесь от кислотных оттенков в маникюре, особенно осенью. Флуорисцентные цвета в свое время были микротрендом, но быстро сдали свои позиции и больше не считаются актуальными. Лучше сделайте базовый маникюр на основе классических цветов.



Маникюр, который больше никто не носит / Фото Pexels



Антитрендовый маникюр 2024 года / Фото Pinterest

Мраморный дизайн

Такой дизайн ногтей был модным более 10 лет назад. В то время был такой себе настоящий бум на этот маникюр, однако сейчас это скорее безвкусица. Конечно же, если вы захотите такой дизайн, то мастера сделают его, но лучше не использовать антитрендовый мрамор на ногтях. Заменить советуем такой маникюр на базовый французский, который не теряет своей популярности годами.



Маникюр, который больше никто не носит / Фото Pexels



Антитрендовый маникюр 2024 года / Фото Pinterest

Маникюр с дизайном

Когда-то было очень модно разрисовывать на ногтях различные цветы и листочки, наклеивать наклейки или стразы. Сейчас мода на такой маникюр уже неуместна, поэтому предлагаем вместо странных рисунков сделать волнистые линии или сделать втирку, которая придает ногтям красивого переливчатого эффекта.



Маникюр, который больше никто не носит / Фото Pexels



Антитрендовый маникюр 2024 года / Фото Pinterest

Осенью советуем делать ставку на маникюр темных оттенков, который хорошо подойдет к вашему наряду. Кроме того, можно смело использовать нюдовые цвета, которые являются классикой и не выходят из моды. По форме ногтей, то актуальными остаются короткие закругленные или миндальная форма ногтей в средней длине.