За 30 тысяч гривен: Маша Ефросинина покрасовалась в костюме от бренда the Coat

Украинская телеведущая Маша Ефросинина продемонстрировала поклонникам в сети новый образ. Красавица позировала в красивом костюме от известного дизайнера Кати Сильченко.

Маша Ефросинина любит красиво выглядеть, поэтому постоянно демонстрирует поклонникам в сети интересные образы. Знаменитость посетила Саммит Первых Леди и Джентльменов.

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Нынешней темой была "Защита детей во время войны". На событии была инфлюенсер Саша Бо, тревел-блогер Антон Птушкин и многие другие знаменитости. На серьезное событие телеведущая решила одеть наряд в официальном стиле.

Красивый образ Маши Ефросининой

Телеведущая надела красивый костюм персикового цвета от украинского бренда the Coat. Он состоял из классического удлиненного жакета с накладными карманами и пуговицами и брюк палаццо со стрелками. На сайте бренда такой костюм можно приобрести за 30 750 тысяч гривен.



Костюм, который выбрала Ефросинина / Фото с сайта бренда

Маша Ефросинина решила не перегружать образ лишними деталями, поэтому дополнила костюм только золотыми цепочками на шее, кольцами и бордовой сумкой на плече. Телеведущая сделала нежный макияж на лице и просто распустила волосы.

Костюм в гардеробе женщины – хорошее капиталовложение, поскольку верх и низ можно носить отдельно и создавать много различных образов. К примеру, жакет прекрасно сочетается с брюками другого оттенка, джинсами или сатиновой юбкой.

Персиковые брюки будут хорошо смотреться с базовыми футболками, блузами или рубашками. А еще в моде уже давно носить такие костюмы не только с обувью на каблуках, но и с кроссовками, балетками или лоферами.